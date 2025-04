5 redenen om Star Wars-serie Andor ook te gaan kijken

Het ademt Star Wars

Het voordeel van dat Star Wars als franchise in de handen van Disney is, betekent dat er veel middelen zijn: er is veel geld beschikbaar om de wereld overtuigend te maken en daardoor is het nog makkelijker om volledig te worden meegesleept in dit verhaal. De kostuums zijn tof, de algehele look past perfect bij het verhaal en het oog voor detail is duidelijk aanwezig. Kwaliteit is er, de serie was niet voor niets genomineerd voor een Emmy.

Het is ook weer niet zo Star Wars

Iedereen die Star Wars niet heeft gezien en niet zoveel heeft met gevechten en ‘the force’, kan toch veel plezier halen uit de serie. Dat zijn namelijk dingen die er nagenoeg niet in voorbijkomen. Andere tijden he? Het is dus enerzijds overduidelijk het universum van Star Wars, zonder dat het alle elementen heeft. Daardoor is het iets minder nerdy en heel toegankelijker.

Andor verschijnt 22 april op Disney+.