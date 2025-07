Spotify komt met zeer welkome toevoeging aan Discover Weekly

Genres op Spotify

Volgens Spotify is Discover Weekly al meer dan 100 miljard keer gestreamd, wat natuurlijk bizar is. Tegelijkertijd bestaat het al zo lang en verandert het wekelijks, dus logisch dat deze afspeellijst heel regelmatig wordt beluisterd. En goed om te weten: in tegenstelling tot New Music Friday ververst je Discover Weekly elke maandag. Hij bevat zo’n 30 tracks, afgestemd op jouw laatst geluisterde muziek. Heeft je vriendin met haar wansmaak dus iets opgezet waar jij niet op zit te wachten, dan kun je nu zorgen dat je afspeellijst niet wordt vervuild met dat genre.

Het is een fijne bijkomstigheid, want verder is Spotify hier in Nederland wat saai aan het worden: niet alleen wachten we nog steeds op de betere audiokwaliteit van het platform, maar daarnaast is het ook nog zo dat we allerlei AI-mogelijkheden niet hebben, waardoor we onder andere de AI DJ missen, die je een soort radio-ervaring geeft met een DJ die plaatjes aan elkaar praat. Ook is er AI Playlist, waarmee je een afspeellijst kunt laten maken op basis van jouw voorkeuren of je stemming. Dit soort AI-zaken liggen wat gevoeliger in de EU en zijn makkelijker om in het Engels te maken, waardoor wij hier nog geen toegang toe hebben.

Tot de nieuwe genres binnen Discover Weekly hebben we in Nederland wel toegang. Wij zien het nu al in de app, weergegeven in knoppen boven de afspeellijst. Tik je er op eentje, dan wordt die wit en krijgt die voorrang.