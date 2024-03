​Spotify-helderziende raadt muziek aan voor je levensvragen

Spotify Muziek-medium

Het medium zit niet ingebouwd in Spotify op een manier dat je het kunt bereiken binnen de app, je moet ervoor naar deze pagina in de browser op je mobiel: spotify.com/songpsychic. Vervolgens opent het Muziek-medium in Spotify met een heel rustgevend muziekje en krijg je de keuze naar welke antwoorden je op zoek bent. Denk aan vragen over de toekomst, je outfit voor die dag of de liefde. Vervolgens typ je je vraag in en komt het medium op de proppen met een antwoord. Je kunt overigens niet elke vraag stellen, Spotify heeft een heleboel vragen in het systeem gezet en daaruit kun je kiezen (dus eigenlijk zoek je als je je vraag typt).

Wij vroegen bijvoorbeeld of we ooit een UFO zouden gaan zien. Na onze vinger op het scherm te hebben getikt en een melding te lezen over dat het niet allemaal zo serieus bedoeld is, verscheen uiteindelijk het nummer Sorry van Beyoncé in beeld. Helaas, het lijkt er niet op dat er een buitenaardse rendez-vous voor ons in de sterren staat. Op de vraag wat we als lunch moesten eten kwam het nummer Peaches & Cream in beeld van 112. Niet zo gezond, wel erg lekker. Plus, blijkbaar is ‘Slime’ van ook een nummer dat je als antwoord kunt krijgen dus we komen er nog goed vanaf.