Ryan Gosling is geen astronaut in het grappige Project Hail Mary

Er is een nieuwe film bovenaan onze watchlist gezet: Project Hail Mary. In deze prent speelt Ryan Gosling een man die de ‘not’ in astronaut is, al zegt hij het zelf. Toch wil NASA maar al te graag dat hij de ruimte in gaat, want hij zou met zijn kennis over natuurkunde misschien wel de aarde kunnen redden. “Ik kan niet eens een moonwalk!” horen we de basisschoolleraar uitroepen.

Project Hail Mary

Toch is het niet alleen de humor en Ryan Gosling die een astronaut wordt wat deze film interessant maakt. Het is een prent van Phil Lord en Christopher Miller, die voor het laatst samen een film maakten in 2014 (22 Jump Street). Echter hebben ze zich als producenten wel beziggehouden in het afgelopen decennium, bijvoorbeeld met Strays, Cocaine Bear en de Spider-Verse-films.

Deze nieuwe comedy is gebaseerd op een boek van Andy Weir, het briljante brein achter The Martian. Het is sci-fi, het is avontuur, het is comedy,en het lijkt toch ook ergens die Martian-sfeer over te brengen die we erg waarderen. We zijn benieuwd. De film verschijnt op 20 maart 2026.