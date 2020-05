Pathé gaat er voor en opent haar bioscopen vanaf 1 juni

Voorlopig wijzigt de overheid de regels wat betreft de 1,5 meter economie niet. Voor bioscopen is er een limiet van 30 personen per zaal, ongeacht hoe groot deze zaal ook is. Is dat raar, eigenlijk wel want in de grootste zalen kunnen makkelijk meer mensen op een veilige manier plaatsnemen. Dat is vooralsnog ook niet de issue. De overheid gaat er van uit dat als er meer mensen naar de bioscoop komen, je meer mensen op straat hebt, wachtrijen kunt gaan krijgen en er meer mensen bij elkaar gaan staan. Er zullen zeker nog wel meer voorbeelden zijn.



Als bioscoop organisatie kun je dan twee dingen doen. Dicht blijven en argumenten proberen te bedenken of gewoon opengaan, te leren van de nieuwe situatie en op basis daarvan met onderbouwing te komen waarbij verbreding van het aantal bezoekers wel mogelijk is. Je moet ergens beginnen als we weer gaan opstarten met alles. Dat lijkt de beslissing te zijn van o.a. de Pathé bioscopen in Nederland.

Geleidelijke opening vanaf 1 juni

De bioscooporganisatie werkt aan een geleidelijk opening van haar bioscopen vanaf 1 juni. Deze openen vanaf die datum de deuren volgens het nieuwe protocol, waarin duidelijke richtlijnen staan hoe bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook worden er diverse hygiënemaatregelen genomen. Van 1 juni tot 1 juli geldt er een maximum capaciteit van 30 bezoekers per zaal en kunnen alleen vooraf online tickets worden gekocht. De ticketverkoop voor voorstellingen vanaf 1 juni start vandaag.