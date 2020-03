​Waarom je langer moet wachten op de nieuwe James Bond-film

De Britse superspion James Bond is in zijn 26 films tegen een heleboel opgewassen geweest, maar hij moet nu verstek laten gaan door een probleem in de echte wereld. Door het coronavirus is de première van de allernieuwste 007-film maar liefst zeven maanden uitgesteld.



No Time To Die

De nieuwe film, No Time To Die, was net voorzien van de soundtrack van Billie Eilish en de kaartjes voor de bioscoop waren zelfs al een tijdje in de verkoop, toen de producenten bekendmaakten dat de laatste Bond-film met Daniel Craig langer op zich laat wachten. Althans: de film is waarschijnlijk al helemaal af, het is de première die roet in het eten gooit.

Oorspronkelijk zou No Time To Die verschijnen op 10 april. Fans hadden echter een open brief geplaatst om te vragen of de film niet in de zomer kon verschijnen, wanneer de piek van de corona-epidemie achter de rug zou zijn. Fans hadden graag dat de makers van de film de publieke gezondheid belangrijker zouden vinden dan marketingroosters en daarin krijgen ze gelijk: