Oscarwinnaar Nomadland wordt massaal illegaal gedownload

Nomadland was met drie beeldjes, waaronder die voor beste film en actrice, de grote winnaar bij de Oscar uitreiking. De film is in Nederland te zien op Star van Disney+. Echter, sinds de Oscars wordt Nomadland ook massaal illegaal gedownload. Dat meldt TorrentFreak op basis van data waaruit blijkt dat het aantal illegale downloads van de film sinds die zondagnacht exponentieel gestegen is.

Oscarwinst drijft illegale downloads op

Het aantal downloads van Nomadland steeg in de twee dagen voor de Oscar uitreiking al naar zo’n 50.000 per dag nadat het de dagen daarvoor rond de 15.000 lag. De dag na de Oscarshow schoot dat aantal omhoog naar ruim boven de 125.000, met een piek van zo’n 175.000 illegale downloads op de dinsdag na de Oscars.

Opvallend was dus wel dat het aantal illegale downloads van Nomadland twee dagen voordat de Oscars uitgereikt werden al fors stegen. Dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de film in de aanloop naar de uitreiking al volop in het nieuws was als een van de favorieten voor de belangrijke Oscar categorieën. Ook de trailer dook in die periode zowel op tv als online en in social media kanalen, veel vaker op.