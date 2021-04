De Oscars worden vannacht weer uitgereikt: de kanshebbers en het 'corona proof' programma

De grootste kanshebbers voor een Oscar

Zodra de genomineerden bekend zijn gemaakt, begint het speculeren. Want welke film wordt overladen met prijzen en welke acteurs en actrices vergaren eeuwige roem? Het houdt de hele filmwereld bezig. Wij doen een aantal voorzichtige voorspellingen, gebaseerd op wat de media zegt en kenners online roepen. Totaal geen garanties dat ze uitkomen dus, maar wel leuk om een gokje te wagen. De 3 grootste prijzen zijn toch wel die voor 'Best Picture', 'Best Actor' en 'Best Actress'.

Nomadland

De film Nomadland is de grote favoriet. In deze film zien we wat er kan gebeuren als een groep Amerikanen van middelbare leeftijd besluit te gaan leven als 'moderne nomaden'. Onderweg verdienen ze hun geld met flexbanen en vinden bijzondere ontmoetingen plaats. In de film spelen ook een aantal mensen 'zichzelf'. Een bijzonder principe, wat het verhaal behoorlijk geloofwaardig maakt. De regie van de film is in handen van een vrouw, Chloé Zhao, en de overwinning zou betekenen dat er voor de tweede keer een film wint die door een vrouw is geregisseerd. De film Mank van streamingdienst Netflix heeft overigens de meeste nominaties in de wacht gesleept.