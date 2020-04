​Eindelijk: streamingfilms mogen meedoen aan Oscars

Dat betekent dat de Academy of Motion Picture Arts and Science het ook toestaat dat films die door COVID-19 niet in de bioscoop hebben gedraaid, toch kans maken op een beeldje . Een beetje flauw dus, want het komt door de crisis dat meer films toegang hebben tot de winst. Bovendien kan ook lang niet elke film meedingen.

Bij de uitreiking van de Academy Awards, ook wel bekend als de Oscars, gaan vaak nogal onafhankelijke films, vaak over alcohol- of drugsgebruik met een gouden beeldje naar huis. Het is een nogal traditionele vertoning, die Oscar-avond. Sterren in mooie uitdossingen, die felbegeerde beeldjes, de dankwoorden. Er verandert niet snel iets, maar er komt nu iets nieuws: ook streamingfilms mogen meedoen.

Er is nog steeds een ‘board of governors’ die heeft bepaald dat de film wel ooit een bioscooprelease in de planning had moeten hebben. De normale eis is dat een film zeven dagen in de bios moet hebben gedraaid om te mogen meedoen.

Ook niet zomaar ergens, maar in een commerciële bioscoop in Los Angeles. Nog steeds is de Academy een groot voorstander van de bioscoop. CEO Dawn Hudson zegt: “De Academy is ervan overtuigd dat er geen betere manier is om de magie van films te ervaren, dan om ze te zien in een bioscoop.”

Netflix

Maar tegelijkertijd realiseert hij zich ook dat je onder deze omstandigheden films die nu al op streamingdiensten draaien niet meer kunt weigeren. Het benadrukt dan ook dat het om een tijdelijke oplossing gaat, dus Netflix en co kunnen beter nog maar niet juichen. Het was al een uitdaging voor de Flix om films als The Irishman, Marriage Story en Roma in te sturen.

Het heeft daarop besloten om inderdaad 21 dagen lang een van die films te laten afspelen. Dat was immers vereist en dat deed het, maar zonder resultaat: The Irishman (gemaakt door de iconische regisseur Martin Scorsese), werd ondanks de 10 nominaties niet het podium opgeroepen. :