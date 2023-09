Ook Disney+ op de barricade: geen wachtwoorden meer delen

Disney+ account delen

Het lijkt nog niet in Nederland van kracht te zijn, maar Canadezen hebben de mail al binnen: per 1 november mag je je inloggegevens niet meer delen met mensen die niet bij jou wonen. Disney heeft zichzelf via de gebruikersovereenkomst toestemming gegeven om Disney+-accounts te bekijken en zo te ontdekken of er op veel verschillende locaties wordt gekeken. Dat doet het waarschijnlijk onder andere aan de hand van het IP-adres, maar hierover heeft de Mouse House geen verdere uitspraken gedaan.

Netflix doet het aan de hand van de keren dat er op een account wordt gekeken via een televisietoestel. Dat is immers altijd thuis en als dat niet het bekende adres is, dan gaan de Netflix-alarmbellen rinkelen. Deel je je account met mensen die bijvoorbeeld alleen op tablets of smartphones kijken, dan zal de streamingdienst hier dus niets mee doen. Of Disney het ook op deze manier aanpakt is onbekend. Uiteraard wil je wel overal op je telefoon of tablet kunnen kijken. Waarschijnlijk kijkt Disney het kunstje af bij Netflix en kiest het voor hetzelfde beleid.