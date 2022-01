Olympische Winterspelen Beijing 2022, over kijken en kanshebbers

Het is aftellen naar de officiële start van de Olympische Winterspelen Beijing 2022. Op vrijdag 4 februari a.s. is het eindelijk zo ver! Dan wordt met de Olympische vlam het vuur voor de Olympische Winterspelen in Beijing ontstoken. En dit jaar kunnen we dat live en in 4K volgen via de betaalzender discovery+. De streamingdienst heeft zelfs de exclusieve rechten voor biatlon en schansspringen weten te bemachtigen.

The Streaming Home of the Olympics

Discovery+ noemt zich speciaal voor deze Olympische editie - The Streaming Home of the Olympics -. Als kijker ben je straks zelf regisseur en bepaal je aan de hand van de verschillende live-feeds van alle disciplines wat er wanneer in je huiskamer is te zien. De meeste wedstrijden worden voorzien van Nederlands commentaar door Eurosport-experts: Herbert Cool bij het biatlon, Haya Leenards bij het kunstrijden en Leo Oldenburger samen met Ron Berteling bij het ijshockey. Naast álle Olympische wedstrijden kunnen ook alle Eurosport studioprogramma's live of on-demand gestreamd worden via discovery+.

Eurosport 1 en Eurosport 2

Op Eurosport 1 en Eurosport 2 kun je tv kijken naar alles wat de Olympische Winterspelen Beijing 2022 dit jaar te bieden heeft. Met de dagelijkse Eurosport live-programma's: Medal Zone en Beijing Today nemen presentatoren Sander Kleikers, Koen Weijland en Tessa Veldhuis de kijker mee op een reis langs alle wedstrijden, finales, medailles en ceremonies in Beijing. De dagelijkse programmering ziet er als volgt uit

Medal Zone is het Olympische schakelprogramma en is iedere dag te zien op discovery+ en Eurosport 1 vanaf 07:30 uur ‘s ochtends tot ongeveer 16:00 uur ’s middags - wanneer de laatste live sport van de dag voorbij is. Het programma richt zich op actie en álle medailles, dus dat betekent snel schakelen tussen de verschillende sporten en momenten in Beijing. Medal Zone is echt een dynamisch programma zonder lange opbouw of analyse.

Beijing Today, na Medal Zone is het op discovery+ en Eurosport 1 tijd voor Beijing Today. Aan het einde van de middag van 17:00 tot 18:30 uur. Alle hoogtepunten van de Nederlandse atleten en andere belangrijke actie van de dag passeren de revue, voorzien van commentaar van analisten, voormalig sporters, Eurosport commentatoren en met dagelijks wisselende gasten in de studio.

Officiële programmering Beijing 2022

Woensdag 2 februari om 13:05 uur is de start van de allereerste live-uitzending op discovery+ met de eerste rondes curling vanuit Beijing. De dagen erna zijn gevuld met live-uitzendingen van alle disciplines voorzien van Nederlands commentaar volgens het officiële Olympische schema 2022. Ook zijn uiteraard zowel de openingsceremonie op vrijdag 4 februari om 21:00 uur als de sluitingsceremonie op zondag 20 februari zijn uiteraard ook geheel live te volgen. De volledige Olympische programmering is te vinden op de website van Eurosport.