Op Nestflix, de parodie-streamingdienst, vind je alleen maar fake films en series

Nee, dit is geen tikfout. Nestflix bestaat echt en het is precies wat je denkt dat het is. Een parodie op de bekende streamingdienst. Vol met alleen maar fake films en series en eigenlijk best lekker om eens doorheen te scrollen. Het klinkt misschien gek, maar parodie films kennen we allemaal toch? Spy Hard in plaats van Die Hard, eigenlijk alle films met Leslie Nielsen en klassieker Don't be a menace. Eigenlijk te flauw, maar toch leuk genoeg voor een gniffeltje. Op Nestflix vind je deze films niet, maar wel bekende titels met een uitleg over de inhoud. Op de Homepage leggen ze meteen uit wat je op de site vindt:

The platform for your favorite nested films and shows.

Fictional movies within movies? Got ‘em. Fake shows within shows? You bet. Browse our selection of over 400 stories within stories.