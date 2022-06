Netflix zoekt kandidaten voor real life Squid Game

Netflix heeft het eerder gedaan, real life Squid Game doen. Toen was het op straat in Rotterdam en Breda. Dat is waarschijnlijk niets vergeleken met wat het nu van plan is: het heeft een prijzenpot van maar liefst 4,5 miljoen dollar (4,2 miljoen euro) voor een real life Squid Game-serie.

Real life Squid Game Nu moet je real life wel met een korrel zout nemen. Ja, het gaat om echte mensen. Ja, het gaat om spelletjes. Ja, het gaat om geld. Maar wat Squid Game juist zo’n hype maakte was onder andere de consequentie als je het spel verloor. Dat moest je immers met de dood bekopen. Netflix heeft aangegeven dat het mensen niet zal doden, dus uiteindelijk is het ergste wat je kan gebeuren om niet met dat gigantische prijzengeld naar huis te gaan. Netflix schrijft: "Je hebt het drama gezien, nu is het je kans om deel te nemen aan het grootste sociale experiment van Netflix ooit! Deze supergrote, niet-gescripte show verandert de gescripte wereld van het drama in realiteit. Echte spelers worden ondergedompeld in het iconische Squid Game-universum en zullen nooit weten wat er gaat komen. Hier strijden ze in een reeks bloedstollende games om de enige overlevende* te worden en naar huis te gaan met een levensveranderende geldprijs." Het sterretje, daar komt Netflix dus nog op terug: "Win of verlies, alle spelers blijven ongedeerd. Maar als je wint, win je veel!" Daar zit hem ook de kritiek, want niet iedereen ziet deze spelshow zitten. Immers is de hele boodschap van Squid Game juist dat kapitalisme niet de juiste route is, waardoor het nogal lijkt te stroken met de uiteindelijke boodschap van de serie, naast uiteraard het feit dat mensen in de serie het met de dood moeten bekopen.

456 deelnemers Verder lijkt het echter wel heel erg op de Koreaanse serie, zo belooft Netflix. Zo mogen er 456 spelers meedoen. Je kunt je nu opgeven via de website SquidGameCasting: wie weet win jij de grootste geldprijs in de geschiedenis van reality-televisie. Je moet wel Engels kunnen spreken en tenminste 21 jaar oud zijn. Netflix geeft aan dat het de strategie van mensen, de allianties en het karakter van de deelnemers flink op de proef wil stellen. Ook wel logisch: de inzet is vrij hoog, dus mensen zullen harder strijden. Je ziet het ook op Million Dollar Island van Amazon Prime Video, waarin 100 Nederlanders op een eiland werden gezet en er maar zoveel ‘bandjes’ zijn die geld opbrengen. Mensen laten zich daar ook vanaf dag 1 al van hun niet zo barmhartige kant zien.

Verenigd Koninkrijk Dat zal ongetwijfeld ook gebeuren met real life Squid Game. Ben je daar tegen opgewassen, dan moet je je zeker opgeven. Het filmen start in de eerste helft van 2023 en neemt 4 weken in beslag. Om je op te geven, moet je goede foto's van jezelf opsturen, naast een video van één minuut waarin je vertelt waarom jij mee moet doen aan Squid Game: The Challenge. Hoewel je op de castingsite moet kiezen tussen US, UK en 'de rest', wordt er één serie opgenomen en wel in het Verenigd Koninkrijk. Vrij dichtbij huis dus. In ieder geval dichterbij dan Korea, waar Squid Game origineel vandaan komt.