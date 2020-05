Netflix wil streamingkwaliteit weer normaal maken

Lang niet iedereen zal het misschien direct hebben opgemerkt maar halverwege maart heeft Netflix de streamingkwaliteit in vrijwel heel Europa verlaagd. Het betekende dat de beeldkwaliteit omlaag is gebracht op verzoek van de Europese Commissie om de druk op de internetinfrastructuur te helpen verlichten. Doordat iedereen thuis werkt, videobellen de nieuwe standaard wordt en diensten als Netflix exploderen in gebruik, is het internet zwaar onder druk komen te staan.



Netflix had een oplossing voor dit probleem. Het betekende dat in Europa de kwaliteit van beelden gedurende 30 dagen werd verlaagd om daarmee overbelasting van het internet te willen voorkomen. Ook zou de geleverde kwaliteit na deze verlaging (standaard SD-kwaliteit) nog steeds voldoende zijn.

Streamingkwaliteit terug naar 15 Mb/s bitrate

Inmiddels melden gebruikers in Europa dat het erop lijkt dat Netflix de streamingkwaliteit weer terug naar normaal aan het zetten is, naar 4K HDR tot 15 Mb/s bitrate. Netflix zou hiervoor samenwerken met ISP's om de bandbreedte te vergroten. De betaalzender heeft zelf aangegeven dat het in april vier keer de normale capaciteit heeft toegevoegd. Dus afhankelijk van het device dat je gebruikt om Netflix te kijken (dit kan per ISP verschillen) je inmiddels langzaam weer de normale streamingkwaliteit van Netflix gaat zien.

Netflix-abonnees in Denemarken, Noorwegen, Duitsland en andere Europese landen melden op sites waaronder FlatpanelsHD en andere internetfora dat het er op lijkt dat de streamingkwaliteit lijkt te zijn hersteld. Ook HD-bitrates zouden weer 'back to normal' zijn. Testen van de website lijken echter nog het tegendeel te bewijzen. Deze wijzen nu nog uit dat de 4K HDR-streamingkwaliteit van Netflix nog steeds beperkt is tot maximaal 7,62 Mb/s.

Streamingkwaliteit YouTube handmatig te bepalen

Ook YouTube heeft eveneens de streamingkwaliteit verlaagd door de SD-resolutie de standaardoptie te maken. Gebruikers kunnen wel handmatig een hogere resolutie selecteren. In Nederland geven experts aan dat we hier echter over voldoende netwerkcapaciteit beschikken.