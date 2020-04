700 Netflix-nepsites in een week

Het lijkt wel alsof het voor cybercriminelen, juist nu we veel vaker online zijn, partytime is. Het aantal meldingen van nagemaakte websites die maar één doel hebben en dat is proberen jouw persoonlijke gegevens te stelen, lijkt te exploderen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Mimecast zien vooral een toename van nagemaakte websites van streamingdiensten. In nog geen week tijd zijn meer dan 700 Netflix-nepsites voorbij gekomen. Ook andere populaire streamingdiensten zoals Disney+, Hulu en Amazon Prime worden nagebootst voor dezelfde kwade doeleinden.

Gratis accounts

Op de nagemaakte websites worden zogenaamd abonnementen voor streamingdiensten verkocht of juist gratis accounts aangeboden. De kwaliteit wisselt nogal. Sommige nepsites zijn professioneel vormgegeven, met een verzorgde opmaak en geloofwaardige teksten. Maar er zijn ook minder overtuigende nepsites vol taalfouten en andere slordigheden. Eigenlijk kun je gerust stellen dat als je echt heel goed kijkt er altijd wel iets opvalt waardoor je hopelijk gaat twijfelen, ook al worden de ontwerpen steeds geloofwaardiger.