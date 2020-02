​Eindelijk: je kunt previews uitschakelen bij Netflix

Het nieuwe seizoen van You? Daar wil je geen spoilers van, ook niet een kleine. Toch was dat wel wat je geserveerd kreeg als je toevallig langs You kwam in het zoeken naar een andere serie. Netflix’ previews kon je in eerste instantie niet uitzetten, maar die autoplay-hel is nu achter ons. Het is eindelijk mogelijk om de previews uit te schakelen op Netflix.



Previews op Netflix

Het is voor sommige mensen een reden geweest om hun Netflix-abonnement op te zeggen: het feit dat je de app op je televisie eigenlijk niet open kunt hebben staan zonder dat er iets van geluid en beeld wordt afgespeeld. In het menu is het eigenlijk nooit rustig, want er komt altijd wel een preview van een serie voorbij.

Soms van iets dat je nog niet gespoild wilt hebben (denk aan een serie die al in het vierde seizoen zit, terwijl jij nog aan het eerste seizoen moet beginnen) of van iets dat misschien niet zo geschikt is voor je vier-jarige zoontje in de kamer. Snel terugrennen naar de afstandsbediening en iets simpelers opzetten dan maar. Die stress is nu verleden tijd, want je kunt die previews op Netflix uitschakelen. En op een betere manier dan de gefrustreerde Twitteraar hieronder...