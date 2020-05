Belgische Netflix-serie Into the Night: ouderwets bingen

De nieuwste Netflix-serie Into the Night is van Belgische bodem. Tenminste, tot op zekere hoogte, want hij is geregisseerd door twee Belgen met wat Belgische acteurs. Verder is de serie redelijk internationaal. In ieder geval is Into the Nights inmiddels trending. Het plot is nogal scary, zou je kunnen denken. De opdracht is duidelijk: blijf uit het zonlicht, want iedereen die eraan wordt blootgesteld, sterft. Geen pandemie met een dodelijk virus, maar zonlicht, dat waar we eigenlijk altijd naar snakken.

Zes afleveringen

De zesdelige serie met afleveringen tussen 35 en 40 minuten is één ruk uit te kijken en dat ga je waarschijnlijk ook doen als je eenmaal begint. Dit is misschien wel de reden die de serie trending heeft gemaakt. Het is een verhaal wat je had kunnen rekken en rekken. Verder is het goed om te weten dat iedere serie die uitkomt op Netflix een hit wordt genoemd, net als het thema zinderende spanning. Dat laatste is vaak nogal overtrokken. De serie is spannend, maar zinderend zeker niet. Daar zijn echt vele betere voorbeelden van te vinden.

Into the Night: iedere zonnestraal is dodelijk

De serie draait om een happy few die in Brussel een nachtvlucht pakken om naar Rusland te vliegen. Dat is niet zo slim, want zonlicht is dodelijk, zo weet een NAVO-soldaat te vertellen die nipt aan boord van het vliegtuig weet te komen. De opdracht is daarom naar het westen te vliegen. Als je dat theoretisch gezien slim weet te doen en de zon ruim voor weet te blijven, dan zou je altijd in de nacht vliegen.



Tot zover de theorie, want als je denkt dat het wel oké is in het vliegtuig en je even tijd hebt om uit te zoeken wat er nu precies aan de hand is, moet je ook afrekenen met wat mensen aan boord. De serie wordt spannender als het vliegtuig aan de grond staat.