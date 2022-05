Netflix Tudum: niet het succes waar de streamingdienst op hoopte

Netflix heeft met Tudum geprobeerd om een soort fanhype rondom het merk te creëren, maar tot nu toe komt dat niet echt van de grond. Misschien lees je dit en denk je zelfs: wat is Tudum?

Netflix Tudum Tudum komt, als je het op een bepaalde manier uitspreekt, erg bekend voor: het is het opvallende geluidje dat je hoort wanneer je iets op Netflix opstart en de rode N in beeld verschijnt. Het is echter ook een fansite waarin Netflix flink heeft geïnvesteerd. Je vindt hier allerlei informatie over grote Netflix-series zoals Bridgerton, Bling Empire en Stranger Things. Een soort hypesite om je helemaal klaar te stomen voor een nieuw seizoen, of je simpelweg te verleiden om een bepaalde serie op de streamingdienst te gaan kijken. Een half jaar geleden werd Netflix Tudum online gezet en sindsdien komt er ongeveer elke dag nieuwe content op over alles Netflix. Het is een soort zwaar gesponsorde nieuwssite van Netflix. Of, zoals een ex-medewerker het omschreef: zie het als de extra’s op een dvd die je meer verdieping geven over een film of serie, maar dan in websitevorm.

Geen hype Klinkt natuurlijk erg leuk, maar het staat waarschijnlijk toch iets te ver buiten Netflix. Je moet er speciaal voor naar een andere site gaan en het past in dat opzicht niet zo heel goed binnen het Netflix-ecosysteem. Misschien had dat anders geweest als je binnen de Netflix-app een ‘Tudum’-sectie zou hebben. De kans is echter klein dat Netflix zoiets gaat invoeren, want Tudum blijkt niet zo lekker te lopen. Er zijn de afgelopen tijd vele ontslagen gevallen bij de website. Niet per se alleen door de bezoeken, maar ook door interne strubbelingen tussen de schrijverskant aan de ene kant en de marketingmensen aan de andere. Bovendien zou Tudum veel nieuws en interviews als eerste moeten brengen, maar de praktijk wees anders uit. Vaak hadden andere media toch eerst hun momentje met een bepaalde acteur of actrice. Bovendien is er nog een probleem. Netflix annuleert ook de ene na de andere show. The OA, The Babysitter’s Club, Sense8: series die allemaal al snel werden stopgezet toen het niet de verwachtingen wist waar te maken. En ja, dat creëert geen fans maar juist het tegenovergestelde. Zonde, want op zich is het idee van Tudum best slim. Netflix weet dat het vooral heel goed boert op grote hypes, zoals vorig jaar met Squid Game, dus een eigen site hebben die voor hype zorgt is in de basis een puik plan.

Kat in het nauw? Het lijkt er vooralsnog overigens niet op dat de streamingdienst gaat stoppen met Tudum. Het heeft tot op heden geen vaste mensen ontslagen, alleen freelancers. Tegelijkertijd gaat het echter niet heel goed met de rode N. Het heeft vorig kwartaal 200.000 abonnees verloren en dit kwartaal zouden dat er zelfs meer dan een miljoen zijn. Het komt dan ook met allerlei plannen om te veranderen, waaronder het beruchte voornemen om mensen die hun account buiten hun gezin delen extra te laten betalen. Ook zou het met een goedkoper abonnement mét commerciële uitingen komen. Het lijkt hier en daar alsof Netflix een kat in het nauw is: dit jaar moet gaan uitwijzen hoe goed is nagedacht over de plannen, of dat het toch het rare sprongen waren van de grootste streamingdienst ter wereld.