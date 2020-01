Netflix onverminderd populair: 9 miljoen nieuwe abonnees in laatste kwartaal van 2019

In het laatste kwartaal van 2019 kreeg Netflix er wereldwijd zo'n 9 miljoen nieuwe abonnees bij. En dat is heuglijk nieuws voor de streamingdienst, die sinds een aantal maanden Disney+ en Apple TV+ tot nieuwe concurrenten mag rekenen. In totaal heeft Netflix, verspreid over 190 landen, zo'n 167 miljoen abonnees en dat zijn er 27,8 miljoen meer dan een jaar geleden. Het bedrijf verwacht dat de groei blijft toenemen en er in het eerste kwartaal van 2020 nog 7 miljoen mensen een abonnement afsluiten.

Populaire Netflix series

In het vierde kwartaal kwam Netflix met een aantal releases van nieuwe films en (seizoenen van) series die het goed hebben gedaan. Nieuwe seizoenen van The Crown en You werden goed bekeken. Vooral die laatste is enorm populair; in de eerste weken keken zo'n 54 miljoen huishoudens naar seriemoordenaar en stalker Joe. The Crown blijft ook onverminderd populair. Sinds de serie werd gelanceerd keken al 73 miljoen huishoudens naar het verhaal over het Britse koningshuis. Het viel onlangs nog in de prijzen, bij de Screen Actors Guild Awards en Golden Globes (Olivia Colman). In december kwam de streamingdienst met The Witcher, waar nogal gemengde reacties op komen.

The Irishmen en 6 Underground

Naast series beleefden ook verschillende films hun debuut op Netflix in het laatste kwartaal van 2019. The Irishmen en 6 Underground deden het heel goed. Sowieso maken 8 films van de streamingdienst kans op het winnen van een Oscar. In totaal heeft het 24 nominaties gekregen. Netflix kwam eind 2019 met de eerste eigen animatiefilm, Klaus. Deze kerstfilm werd in de eerste 28 dagen al 40 miljoen keer bekeken.