Netflix gaat er anders uitzien: dit gaat er veranderen

Als je binnenkort Netflix opstart, dan herken je de app misschien niet helemaal terug. Op televisie krijgt het homescherm namelijk een heel andere look en die is heel anders. Er komt op mobiel zelfs een verticale feed aan, dus de Flix heeft zich duidelijk laten inspireren door sociale media.

Nieuwe look voor Netflix

Netflix stelt dat mensen tegenwoordig een soort oogatletiek moeten doen willen ze de homepage van de streamingdienst goed bekijken en dat moet anders. Alle belangrijke informatie staat straks pontificaal in beeld, waardoor je niet meer loopt te zoeken. Iedereen kent dat wel: waar vind ik nou de lijst met alle nieuwe films en series? Waar vind ik de lijst met wat ik zelf aan het kijken was? Het is af en toe veel speuren en daar wil de dienst vanaf (en uiteraard de gebruikers ook).

De mobiele app krijgt dus een verticale feed. Het is een test, maar hierin zie je clips en trailers om makkelijker met je vrienden en familie te delen: het wordt dus inderdaad veel meer als een social medium. We vragen ons af of dat gaat werken, aangezien Netflix misschien toch meer is om lekker mee te cocoonen en juist even helemaal niet sociaal te zijn, maar wie weet. Het idee is dat je straks een bepaalde kus of een ander opvallend moment in een film of serie op Netflix kunt opslaan en dan kunt delen. Dat wordt nu ook al veel gedaan op een andere manier: 5 van de top 10 momenten die worden opgeslagen komen uit Squid Game. Een andere populaire is de kus tussen Vi en Caitlyn in Arcane seizoen 2.

Meer AI op Netflix

Netflix wil daarnaast nog meer AI inzetten dan het al doet om je series aan te raden. Zo wil het graag betere suggesties doen op basis van je stemming. Misschien heb je een rotdag gehad of hoor je in het nieuws over een bepaalde acteur: Netflix gaat zijn suggesties daarop aanpassen: actueler zijn dus. Ook wil het meer titels in andere talen tonen. Dat is iets waar wij niet echt naar talen, want wij zijn gewend om de originele titel te zien (en sommige streamingdiensten die het wel vertalen, daarbij vinden we het eigenlijk maar irritant), maar voor bijvoorbeeld Duitsers kan een buitenlandse serie of film daardoor aanlokkelijker worden. Ook moet de zoekfunctie beter worden en meer natuurlijke taal begrijpen, in plaats van robotische ingevingen met alleen korte woorden.

Wil je zien wat je ongeveer kunt verwachten van het nieuwe scherm? Bekijk de onderstaande video voor een glimp: