Netflix: Deze films, series en documentaires verschijnen in december

Het heerlijk avondje staat voor de deur. Sommigen vieren het dit weekend, anderen wachten tot 5 december. En daarna kan de kerstboom opgetuigd worden en is het nog maar een paar weken richting de fijne kerstdagen. Het is de maand van sfeerlichtjes, warme chocomel (want brrr die kou is weer even wennen) en volop cadeautjes. En dat zorgt ervoor dat we in de maandelijkse update van Netflix ook weer een hoop kerstfilms en series terugzien. Ga er maar even voor zitten, want dit is de december update van Netflix.

Netflix series

We beginnen met een overzicht van alle nieuwe Netflix Original Series. Iets waar Netflix natuurlijk altijd de focus op heeft. Deze series komen vaak helemaal in een keer beschikbaar om te bingen, op een paar uitzonderingen na waarbij je dan wekelijks moet wachten tot er een nieuwe aflevering beschikbaar komt.

Na het succes van La Casa de Papel uit 2017, en alle seizoenen en spin-offs die erop volgden, is het nu tijd voor een prequel. We gaan even terug in de tijd, naar de piek van Berlin vóór de gebeurtenissen in ‘La Casa de Papel’. Samen met zijn crew is hij in Parijs om daar een van zijn meest gewaagde overvallen ooit te plegen. Maar of dat lukt is nog maar de vraag. Te zien vanaf 29 december 2023.