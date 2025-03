‘Ne Zha 2’ breekt records: nu al in de box office top 5 aller tijden

De filmwereld is opnieuw opgeschud door een onverwachte kaskraker: ‘Ne Zha 2’. Dit Chinese animatie-epos heeft niet alleen de titel van meest opbrengende animatiefilm ooit overgenomen van ‘Inside Out 2’, maar heeft zich ook een plek weten te veroveren in de top 10 van best verdienende films aller tijden. Wat maakt deze film zo bijzonder, en wat betekent dit voor de filmindustrie?

‘Ne Zha 2’ verslaat ‘Inside Out 2’ als grootste animatiefilm ooit

Met een wereldwijde opbrengst van meer dan $1,9 miljard heeft Ne Zha 2 de animatiefilmtroon overgenomen van Inside Out 2, die $1,698 miljard opbracht. Dit is een historische prestatie, niet alleen voor de Chinese filmindustrie, maar voor animatiefilms in het algemeen.

Het succes van Ne Zha 2 laat zien dat Chinese animatiefilms een steeds groter internationaal publiek aanspreken. Waar de meeste recordhouders in deze categorie afkomstig zijn van Disney of Illumination, bewijst deze film dat ook Chinese studio’s in staat zijn wereldwijde blockbusters te creëren.

Top 10 animatiefilms

Naast Ne Zha 2 en Inside Out 2 ziet de top 10 van animatiefilms met de hoogste opbrengst er als volgt uit:

1. Ne Zha 2 – $1,900 miljard

2. Inside Out 2 – $1,698 miljard

3. The Lion King (2019) – $1,656 miljard

4. Frozen II – $1,450 miljard

5. The Super Mario Bros. Movie – $1,362 miljard

6. Frozen – $1,290 miljard

7. Incredibles 2 – $1,242 miljard

8. Minions – $1,159 miljard

9. Toy Story 4 – $1,073 miljard

10. Toy Story 3 – $1,066 miljard

De lijst wordt nog steeds gedomineerd door Disney-producties, maar het feit dat een Chinese animatiefilm deze troon heeft overgenomen, is een teken dat de machtsverhoudingen in de filmindustrie aan het verschuiven zijn.