5 must-see films met filmicoon Gene Hackman (1930-2025)

Gene Hackman is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij begon op vrij late leeftijd met zijn filmcarrière, maar hij mocht gelukkig lang van zijn filmcarrière genieten. In 1961 maakte hij zijn filmdebuut met Mad Dog Coll en in 2004 ging hij op 74-jarige leeftijd met pensioen na de film Welcome to Mooseport. Het lijkt alsof we hem recent nog in een film hebben gezien, maar dat komt omdat hij in veel iconische films voorkomt. Dit zijn 5 must-see films met Gene Hackman.

The French Connection

Veel van Hackmans meest succesvolle films komen uit de jaren ‘70 en de meest populaire is waarschijnlijk The French Connection, dat later ook nog een opvolger kreeg. Hierin speelt Hackman het personage Jimmy Doyle, ook wel Popeye. Hij is een detective in New York die samen met zijn partner gespeeld door Roy Schneider achter een Franse heroinesmokkelaar aanjaagt. Een film met een hoge mate van realisme, een heerlijke gejaagdheid en een duidelijk aanwezig rauw randje.