Meer mensen kijken YouTube op hun televisie dan op hun telefoon

Maak je video’s op YouTube of overweeg je er te adverteren? Het is bijzonder om te zien, maar waar YouTube ooit een computer-ding was, toen een smartphone-ding werd, daar is het nu juist typisch een app geworden die we gebruiken op de televisie. In Noord-Amerika kijken meer menen YouTube via hun televisietoestel dan via hun smartphone.

Nieuwe design helpt

YouTube-ceo Neal Mohan laat weten dat YouTube de meest bekeken streamingdienst is in de Verenigde Staten. Wat daarbij waarschijnlijk enorm heeft geholpen is het aanpassen van de layout van YouTube op televisie. Je ziet nu rechts de comments en links de video, waardoor je beter op de hoogte bent dan wanneer de comments onder de video staan. Ook verbeterde het meer mogelijkheden die heel televisiespecifiek zijn.

Mensen kijken bovendien niet alleen lange video’s op YouTube. Ze kijken ook volop Shorts, zelfs op televisie. Het is ook wat normaler geworden om er een mix van te maken: je kijkt eerst je favo soap, en dan ga je door naar de nieuwe video van een YouTuber die je al een tijd volgt.