Google breidt Demand Gen uit: Meer controle en creativiteit voor adverteerders

Overstap van Video Action naar Demand Gen

Google heeft bevestigd dat adverteerders die momenteel Video Action-campagnes gebruiken, vanaf juli moeten overstappen naar Demand Gen. Vanaf maart biedt Google een upgrade-tool waarmee adverteerders eenvoudig kunnen migreren. Instellingen en eerdere campagnedata blijven behouden, zodat de overstap zonder verlies van optimalisaties kan worden uitgevoerd.

Conclusie: Wat betekent dit voor adverteerders?

Met deze nieuwe functies zet Google een belangrijke stap in de evolutie van digitale advertenties. De uitbreiding van Demand Gen biedt adverteerders:

Meer controle over waar advertenties verschijnen

Nieuwe creatieve tools voor impactvollere campagnes

Sterkere e-commerce integratie via productfeeds

Betere prestatievergelijking met social media

Door deze verbeteringen wordt Demand Gen een steeds aantrekkelijkere optie voor merken die willen inzetten op visuele, interactieve en conversiegerichte advertenties.

Meer informatie over de update is te vinden op de officiële Demand Gen-pagina van Google of in de blogpost op Google Keyword.