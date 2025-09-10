Matt Damon en Ben Affleck zijn weer samen in deze Netflix-film

Wanneer er miljoenen aan contant geld worden gevonden in een verlaten opslagplaats, begint het vertrouwen binnen een team van politieagenten in Miami te brokkelen. Dat is de omschrijving van de nieuwe Netflix-film The Rip, waarin Matt Damon en Ben Affleck weer samenzijn. Een must-see, want ook al is het slecht: het zijn Damon en Affleck, een van onze favo filmduo’s.

The Rip

Het begon in 1992 met School Ties, maar voor de meeste mensen was het Good Will Hunting uit 1997 waarin we de twee echt zagen shinen, gevolgd door het iconische Dogma uit 1999 waarin ze twee gevallen engelen spelen. Toen kwamen er de Jay and Silent Bob-films, tussendoor nog Jersey Girl, en daarna verschenen de twee in het heldenverhaal The Last Duel, dat ook door ze is geschreven. De laatste film waarin ze samen te zien waren was Air, waarin het verhaal over Nike Jordan wordt opgetekend. Nu komen ze weer samen in The Rip, een politiefilm waarin niemand elkaar vertrouwt, dat belooft wat.

Regisseur van deze Netflix-film is Joe Carnahan, bekend van onder andere Smokin’ Aces, The Grey en Narc.

The Rip is vanaf 16 januari te zien op Netflix.