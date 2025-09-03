Marvel Zombies levert grof geweld op Disney+

Marvel Zombies is binnenkort te zien op Disney+, de animatieserie laat Blade, Spider-Man en meer Marvel-helden het opnemen tegen zombies. Het is een nieuwe productie uit het Marvel Cinematic Universe en het komt van de studio achter What If…?, waar veel Marvel-fans erg enthousiast over zijn. Ook maakt deze studio Eyes of Wakanda. Maar wat is Marvel Zombies precies?

Marvel Zombies

Eigenlijk is het een soort Avengers met als verschil dat er niet wordt gevochten tegen buitenaardse schurken, maar juist tegen zombies. Mensen die zijn veranderd in levende doden, op zoek naar orgaanvlees. Marvel Animation maakt er een soort mini-serie van die bestaat uit vier delen. Het laat even een heel andere kant van Marvel zien, eentje die misschien beter past bij het wat duistere DC: flink schelden en veel geweld, met een vrij nare ondertoon. De omschrijving is dan ook: “Nadat de Avengers zijn overweldigd door een zombieplaag, ontdekt een groep wanhopige overlevenden de sleutel om een einde te maken aan de superkrachtige ondoden. Ze racen door een dystopisch landschap en riskeren hun leven om hun wereld te redden.”

In de serie zijn onder andere Wanda Maximoff, Ant-Man, Yelena Belova, Red Guardian, Valkyrie, Shang Chi, Kate Bishop, John Walker, Jimmy Woo, Ms. Marvel en Ironheart te zien en hun echte stemmen worden hierbij gebruikt, wat betekent dat onder andere Elizabeth Olsen, Paul Rudd en Florence Pugh van de partij zijn. Een indrukwekkende cast. Je ziet -en hoort- het allemaal op 24 september, wanneer Marvel Zombies ruimschoots voor Halloween verschijnt.