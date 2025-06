Marvel betaalt King Charles miljoenen om deze reden

Waarom zou een comic-maker zoveel geld betalen aan de koning van het Verenigd Koninkrijk? Het heeft niet te maken met stripboeken, maar wel met films. Marvel schijnt koning Charles miljoenen te betalen voor een filmlocatie. En niet zomaar een.

Marvel Avengers: Doomsday

Marvel heeft Windsor Castle op het oog voor Doomsday, zo blijkt ook uit een recente foto van de set, waar een bepaald Marvel-personage als verrassing om de hoek komt kijken. Er wordt rondom Windsor Castle van alles gebouwd en er is zelfs ergens te lezen ‘Annie Reynolds House’. Annie is de moeder van Bob Reynolds, die we kennen uit Thunderbolts*. Mogelijk komen er flashbacks over Windsor Castle en de jeugd van Sentry/The Void.

Er is echter nog iets belangrijks in het Windsor Park gezien, namelijk ‘Luke Cage’s House’, wat dan weer suggereert dat de held uit Harlem die veel mensen kennen van de Netflix-productie, in Disney’s Marvel-universum terugkeert. Het zal nog even toekomstvoorspellen blijven, want Marvel gaat er echt niks over loslaten.

Windsor Castle

Wel zijn we heel benieuwd of het ons nou gewoon voor de gek houdt met die namen, of dat er inderdaad toch een aantal Marvel-zaken bij elkaar worden geknoopt die in het verleden wat meer verdeeld waren over verschillende merken en streamingdiensten. En natuurlijk is ook de vraag wie dan Luke Cage speelt: Mike Colter of toch iemand anders?

In ieder geval is het niet King Charles zelf: die is op vakantie tijdens de opnames.