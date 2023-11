Lewis Hamilton probeerde een stoeltje bij Red Bull te scoren

Dit weekend staat alweer de laatste Formule 1 Grand Prix van het jaar op de kalender. Over een echte traditie kunnen we nog niet spreken, maar de afgelopen jaren, en dat is ook het plan voor de komende jaren, wordt de laatste race altijd in Abu Dhabi gereden. Daar waar Max Verstappen in 2021 tijdens een enerverende race met een nogal controversiële slotfase, in de laatste ronde zijn eerste WK-titel veroverde. Nog steeds wordt daar door veel fans van Hamilton schande over gesproken en her en der duiken langs circuits ook nog steeds fans op met spandoeken waarop staat dat zij vinden dat die eerste WK-titel van Max eigenlijk de achtste van Lewis is. Goed, die discussie is inmiddels wel passé.

Team Hamilton benaderde Red Bull al meerdere keren

In aanloop naar de laatste Grand Prix van dit seizoen heeft Red Bull baas Christian Horner in een interview met de Daily Mail een bijzondere onthulling gedaan. Hij zegt namelijk dat het management van Lewis Hamilton in de loop van dit jaar, voordat de Brit zijn contract bij Mercedes met twee jaar verlengde, meerdere keren contact hebben opgenomen met Red Bull. Niet omdat ze nog steeds verbolgen waren over het slot van het WK in 2021, maar omdat ze een poging wilden doen om Lewis bij Red Bull onder de pannen te krijgen. Horner zegt tegen de Britse krant ook dat het niet de eerste keer was, dat er contact was tussen Red Bull en het team rondom Hamilton.

“We hebben regelmatig gesproken over de mogelijkheden om Lewis te contracteren”, aldus Horner. “Zij (Hamilton’s management, red.) hebben de afgelopen jaren meerdere keren contact met ons opgenomen. Ook eerder dit jaar nog, om te vragen of wij interesse hadden.” Daarnaast weet Horner ook te melden dat het team van Hamilton dit jaar ook met John Elkann van Ferrari enkele serieuze gesprekken gevoerd heeft om de coureur aan een stoeltje bij dat team te helpen.

Over de kans dat Hamilton naar Red Bull zou komen is Horner ook duidelijk. ‘Ik zie Max en Lewis niet in één team samenwerken. En wij zijn 100 procent tevreden met de coureurs die we nu hebben.”

UPDATE (07u05): Lewis Hamilton werd gisteravond in Abu Dhabi gevraagd naar de onthullingen van Horner. Hamilton gaf daarin aan dat hij al jaren niet meer met de Red Bull baas gesproken heeft. Ook zou dit jaar niemand van zijn management contact opgenomen hebben met Horner. Tijdens de traditionele pre-race persconferentie werd ook Verstappen om een reactie gevraagd. "Het heeft toch geen zin om dit soort verhalen te verzinnen", doelend op de uitspraken van Horner.