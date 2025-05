Keanu Reeves is een engel: vooral in de trailer van Good Fortune

Keanu Reeves staat er in het echte leven al om bekend nogal een engel te zijn: hij is enorm vriendelijk, hij is nog heel normaal gebleven en hij helpt mensen waar hij kan. In de nieuwe film Good Fortune heeft regisseur Aziz Ansari dan ook besloten dat hij maar eens echt vleugels moest krijgen. Als engel Gabriel moet hij een man gespeeld door Ansari helpen. Of tenminste, dat denkt hij. Of zijn ‘doelwit’ dat ook met hem eens is, dat moeten we nog maar zien.

Good Fortune

In de nieuwe trailer van de film zien we meer bekende gezichten, zoals Seth Rogen en Sandra Oh. Sandra is de engel die Gabriel vertelt dat hij op zoek moet naar een mens om te helpen en hij denkt dat de de man gespeeld door Ansari daar een geschikte kandidaat voor is. Daarnaast probeert hij een man gespeeld door Rogen ook nog te helpen. “Om een verloren ziel te redden, moet je een verloren zien vinden”, zegt Oh’s personage erover. Hij blijkt in deze comedy echter iets te veel hooi op zijn vork te nemen. Bekijk de trailer om vast in de sfeer te komen, maar houd er rekening mee dat je nog wel even op de film moet wachten: 17 oktober draait hij in de bios.