​Het Wereldkampioenschap was hét moment voor legaal online gokken

Tijdens het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022 zagen veel goksites hun kans schoon: juist in een tijd waarin iedereen aan voetbalpoules meedoet laten zien dat je daar ook geld mee kunt verdienen. Voetbalgokken.nl was daar een van. Met de opening in het spotje "Tijdens het voetbal ben jij natuurlijk dé specialist die altijd alles beter weet... Tijdens het WK dan zeker ook?" zagen we de gokvergelijker inspelen op populariteit van weddenschappen plaatsen tijdens het WK. Handig om zo naamsbekendheid te genereren, maar ook te laten zien dat legaal online gokken in Nederland gewoon bestaat.

Maar ja, hoe breng je zulke bookmakers aan de man? Dat doe je niet alleen met een website, maar ook met een reclamecampagne op televisie. Inmiddels mag dat namelijk ook, al zijn er wel restricties. Zo mag het niet op een kinderzender tussen de kinderprogramma’s door en mogen er ook geen beroemdheden in de reclame voorkomen. Toen het online gokken net legaal was zag je dat wel veel: bekende voetballers kwamen allemaal ineens over alsof ze dagelijks gokten. Dat, zo oordeelde de Nederlandse overheid, mag niet meer.

Bookmakers van voetbal , het klinkt alsof het iets met makelaars, transfers of de facturatie van de voetbalclub te maken heeft, maar dat is niet zo. Een bookmaker is iemand die het mogelijk maar om te wedden op een sportuitslag. Denk aan het paardenrennen, maar ook Formule 1 en voetbal. De bookmaker zorgt dat de inzet en de uitbetalingen eerlijk worden geregeld en dat er een platform is om de voorspellingen op te doen.

Sinds kort is het mogelijk om een legale, online goksite te creëren in Nederland. Je moet er wel voor aan strenge eisen voldoen om te zorgen dat het gokken op een veilige manier gebeurt, naast dat je als website flink moet investeren om zo’n licentie te krijgen van de overheid. Als er echter iets hoogtij vierde in 2022 op dit gebied, dan was het wel gokken op voetbal tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar. Voetbalgokken.nl deelt zijn inzichten.

Het voordeel van Voetbalgokken.nl is dat het een soort vergelijkingssite is zoals je die kent van de zorgverzekeringen en energieleveranciers. Maar: dan voor alleen gokspelen die legaal zijn. Op die site komen alleen vergunninghouders uit Nederland voorbij die de echte licentie hebben van de Kansspelautoriteit en dus allerlei mogelijkheden hebben ingebouwd om mensen die kampen met een gokverslaving sneller te signaleren en ondersteuning te bieden.

Preventie

Het is nog vrij nieuw dat online gokken mag, maar gokken zal altijd flink in de gaten worden gehouden door de risico’s die eraan vastkleven. Daar zijn ze zich bij deze vergelijker ook goed van bewust. “Het is nu ruim een jaar legaal om in Nederland te online gokken, maar uit welke goksites kun je eigenlijk kiezen? En hoe herken je een licentiehouder van zo'n veilige Nederlandse goksite? Dit zijn legitieme vragen en met VoetbalGokken.nl proberen we het makkelijk te maken met ons 100% legale aanbod in Nederland."

Bij gokreclames geldt een verplichting tot het laten zien van een risicowaarschuwing (Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+) om zo te zorgen dat mensen zich bewust zijn van de gevaren van gokken. Het is iets dat in de reclames van Voetbalgokken.nl te allen tijde onderin in het spotje te zien is. Voetbalgokken.nl zegt erover: “Om mensen ook op de gevaren van gokken te wijzen, is het besluit genomen gedurende het hele reclamespotje deze vermelding duidelijk onderin te laten zien. Zo zijn wij transparant en gaat hier mogelijk een nog betere preventieve werking vanuit.”

Het mag, maar dat betekent niet dat alle online goksites betrouwbaar zijn. Alleen gebruik maken van sites die een licentie hebben is al een veiligere manier om te gokken, maar houd jezelf altijd in de gaten als het om gokken gaat. Het is een hobby waar je veel plezier uit kunt halen, maar waarmee je ook juist in de problemen kunt komen. Wil je het toch graag doen, kies dan tenminste voor een website waar deze tak van sport legaal is, en die keuze maak je het beste op een vergelijkingssite.

[Fotocredits - REDPIXEL © Adobe Stock]