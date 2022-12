​Veilig online gokken? Ga voor een Nederlands casino

Als je online hebt gegokt, is de kans groot dat je dat in een buitenlands online casino hebt gedaan. Dat is wellicht niet helemaal legaal, maar zo heb je al wel kennis gemaakt met het online gokken. In een buitenlands casino loop je het risico dat je opgelicht wordt of dat criminelen met je gegevens aan de haal gaan. Daarom kun je beter spelen in een legaal, online Nederlands casino. Wat zijn de verschillen en waarom is een Nederlands casino zoveel veiliger?



Verschil tussen buitenlandse casino’s en Nederlandse casino’s

Online gokken in Nederlandse casino’s klinkt waarschijnlijk niet als iets wat spannend is om te doen, maar dat zou je juist verbazen. Buitenlandse casino’s hebben hogere bonussen en kunnen wat verder gaan in het opbouwen van de spanning, maar in een Nederlands online casino geniet je juist meer bescherming. In een buitenlands casino loop je de kans dat je opgelicht wordt.

Nederlandse online casino’s moeten een vergunning hebben van de Kansspelautoriteit. Zo weet je zeker dat de spellen eerlijk zijn, dat je op tijd krijgt uitbetaald als je gewonnen hebt en dat het bedrijf gezond is. Wel zo fijn. Tegelijkertijd hoef je je geen zorgen te maken dat de spellen in Nederland voorspelbaar zijn: het is en blijft een kansspel.

Toezicht op Nederlandse casino’s

Misschien wel het belangrijkste voordeel van het spelen in een online casino, is de bescherming die aan spelers worden geboden. Om een online casino in Nederland aan te mogen bieden, moet de exploitant een vergunning hebben van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Deze autoriteit zorgt ervoor dat alles netjes en ordentelijk verloopt.

De Kansspelautoriteit is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Autoriteit heeft allerlei regels opgesteld, waaraan online casino’s zich moeten houden. Overtreedt een casino de regels, dan kan deze een boete opgelegd krijgen. Bij ernstige overtredingen kan de vergunning zelfs worden ingetrokken. Spelers worden op die manier beschermd door de Nederlandse wet.

Er is ook aandacht voor je privacy: je persoonlijke gegevens worden streng beveiligd en de betalingen zijn afgeschermd. Zo weet je zeker dat je gegevens niet in handen vallen van criminelen. Je kunt dus met een gerust hart spelen.

Spelen met een realistische bonus

Eerlijk is eerlijk: de bonussen in Nederlandse online casino’s zijn lager dan bij hun buitenlandse concurrenten. Maar daar staat dan wel tegenover dat je meer zekerheden krijgt. Nederlandse bonussen zijn realistischer en daarmee gemakkelijker vrij te spelen. In plaats van tig keer rond te moeten spelen, ligt de bonus meer binnen handbereik. Ook als je speelt met een lager budget, kun je de bonus pakken. En dat is fijn, want daardoor kan iedereen meedoen.

Spelen in het Nederlands

Je speelt online in een vertrouwde omgeving. De taal van het casino is Nederlands. Zowel in bijvoorbeeld het live casino als op de website. Het is ook fijn dat de klantenservice Nederlands spreekt. Dan zijn er geen misverstanden. Daarnaast zijn ook de betaalmethoden Nederlands. Zo kun je bij alle online Nederlandse casino’s betalen met een systeem dat je gewend bent, zoals iDEAL. Het aanbieden van iDEAL is een voorwaarde voor een vergunning voor alle casino’s en bookmakers.

Sommige casino’s houden zelfs themaweken met typisch Nederlandse thema’s. Denk bijvoorbeeld aan acties met Koningsdag. Je voelt je meteen thuis.

Meer bescherming tegen gokverslaving

In Nederland wordt veel gedaan aan preventie tegen gokverslaving. Zo is er bijvoorbeeld het CRUKS-systeem. CRUKS is een lijst met spelers die een poosje niet meer willen gokken. Wie zich hiervoor inschrijft, kan minimaal zes maanden niet meer meespelen. Dat geldt voor zowel online gokken als voor gokken in een offline, fysiek casino.

CRUKS zorgt ervoor dat het (online) gokken leuk en verantwoord blijft. Gokken moet immers geen verslaving worden die zorgt voor financiële en mentale problemen. Online gokken is leuk en spannend, maar alleen als je het op een verantwoorde manier doet. Nederlandse casino’s dragen de plicht om hun spelers te beschermen.

[Fotocredits - Nejron Photo © Adobe Stock]