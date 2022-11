Wordt Apple de nieuwe baas van Eric ten Hag?

De vraag is natuurlijk ook wat Apple met een voetbalclub moet? Het bedrijf staat nu eenmaal niet bekend als een merk dat veel geld investeert in marketing en reclame. Bovendien heeft Apple nog totaal geen enkele ervaring als eigenaar van een grote sportclub. Toch zou CEO Tim Cook op korte termijn al de eerste gesprekken met adviseurs en vertegenwoordigers van de voetbalclub gaat voeren.

Als we de berichtgeving, met name uit Engeland, mogen geloven dan heeft Apple haar interesse in een overname van Manchester United al aan de broers Glazer bekend gemaakt. De tech-gigant zou daarvoor zo’n 5.8 miljard pond van haar goed gevulde bankrekening willen halen. Dat bedrag is wel nog behoorlijk verwijderd van de vraagprijs van de huidige eigenaren. Die willen naar verluidt 8,25 miljard pond voor Man United ‘vangen’.

Ik moet zeggen dat ik dit een van de meest vreemde voetbalgeruchten vind die ik ooit gehoord, of gelezen, heb. Apple zou interesse hebben in Manchester United. De Engelse topclub, en werkgever van Eric ten Hag, is al in Amerikaanse handen – Joel en Avram Glazer – maar die zijn bij de fans niet bepaald geliefd. Daarom zouden ze nu besloten hebben ‘hun cluppie’ in de etalage te zetten.

Vertrek Ronaldo goed voor overnameprijs?

Zoals gezegd, het klinkt als een zeer onwaarschijnlijk gerucht. Die zijn de voetbalwereld natuurlijk niet vreemd. Feit is wel dat Man United in de verkoop staat. En zoals het bij de verkoop van bedrijven gebruikelijk is, is het verstandig om de kosten in de aanloop naar een overname zo veel mogelijk te beperken. Dat heeft een positief effect op de overnameprijs. In dat licht bezien is het (gedwongen) vertrek van de op zijn retour zijnde Christiano Ronaldo dus goed nieuws voor de huidige eigenaren van de club.

Het is nu afwachten in hoeverre deze bijzondere geruchten al dan niet waarheid blijken. Feit is wel dat mocht Apple inderdaad de nieuwe eigenaar van Man United worden, die club in één klap rijker zal zijn dan concurrenten als PSG en Manchester City.