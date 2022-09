​Online gokken mag: we vergokten al 486 miljoen euro

Het was eerder niet volledig legaal, maar nu kan het wel op legale wijze: online gokken. Nederlanders blijken het ook fanatiek te doen: er werd in de eerste helft al 486 miljoen euro gestoken in deze hobby.

Die 486 miljoen euro is opgebouwd uit 240 miljoen voor het eerste kwartaal en 246 miljoen voor het tweede. Het gaat om het brutospelcijfer, wat betekent dat het de inzet is minus de uitgekeerde gelden. Ja: we hebben echt 486 miljoen euro ‘verloren’ dit jaar aan de hoop op geluk. Per spelersaccount is het verlies gemiddeld 153 euro per maand, geeft de Kansspelautoriteit aan. Dat zijn toch bijna vijftig biertjes of ongeveer de kosten als je alle streamingdiensten neemt die er nu ongeveer te nemen zijn in Nederland.

Online gokken

Er zijn 1,3 miljoen spelersaccounts actief in Nederland, maar daarvan wordt er gespeeld met ongeveer 563.000 accounts. Het zijn echter niet per se zoveel mensen: je kunt immers een account hebben op meerdere websites. In ieder geval valt wel op dat online gokken aantrekkelijk wordt gevonden door veel jongeren. Eén op de vijf spelersaccounts die wordt gebruikt is van iemand die 18 tot en met 23 jaar oud is. Maar goed: dat is waarvan de Kansspelautoriteit het weet: er wordt nog steeds veel illegaal gegokt, wat ook werd gedaan voor 1 oktober vorig jaar, toen de mogelijkheid om legaal online te gokken in ons land nog niet beschikbaar was.

Het aantal aanbieders van legale online gokspelen is trouwens vrij laag. Er zijn 22 vergunningen verleent, maar niet per se aan 22 verschillende bedrijven: één bedrijf kan meerdere vergunningen hebben. Dat het er niet zoveel zijn komt trouwens vooral door de Kansspelautoriteit zelf. Die gaat over het verstrekken van vergunningen. Een vergunningsaanvraag kost 48.000 euro (!) en dat geld ben je sowieso kwijt, dus ook als de autoriteit besluit dat je de vergunning niet krijgt. Bovendien moet je aan veel eisen voldoen om legaal een kansspel aan te mogen bieden. Kortom: het wordt niet bepaald makkelijk of aantrekkelijk te maken om je eigen, legale goksite te beginnen.