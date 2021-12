Verbod op gokreclames komt steeds dichterbij

Het was veel tv-kijkers al opgevallen: je wordt overspoeld met gokreclames. Momenteel zien we ze meer dan ooit en dat is niet gek, aangezien het sinds enige tijd legaal is om online te gokken . Logischerwijs wordt voor deze nieuwe optie reclame gemaakt, zowel online als offline. Toch ligt dat gevoelig bij een deel van de consumenten en de politiek. Zij zien graag een verbod op gokreclames. Of, om specifieker te zijn, op 'ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen'. Enerzijds een begrijpelijk voorstel, gokken brengt immers een verslavingsrisico met zich mee. Anderzijds een lastig dilemma. Er wordt immers ook volop reclame gemaakt voor andere 'ongezonde' producten en diensten. Is het verantwoord omgaan met gokken niet de eigen verantwoordelijkheid van mensen? Of moet de overheid dit wel aan banden leggen? En hoe doe je dat dan voor specifieke kwetsbare groepen? Dat laatste is voorlopig nog een grote vraag.

Stichting Reclame Code

De Consumentenbond zegde vanwege de onenigheid al de samenwerking op met de Stichting Reclame Code. Zij vonden het niet te verteren dat het commerciële belang van de gokbranche zwaarder weegt dan het welzijn van consumenten. Hier vind je meer informatie over de nieuwe Reclamecode Online Kansspelen. Hoewel er behoorlijk wat eisen zijn gesteld aan verantwoord reclame maken, is dit voor de Consumentenbond niet voldoende. Sinds het online gokken in Nederland legaal is, is een toename van meer dan 50 procent gespeelde uren per maand te zien (ten opzichte van het aantal uren voor 1 oktober 2021).

Similarweb maakt deze cijfers geregeld bekend. Hoewel de legalisering van het online gokken ervoor moest zorgen dat het aantal illegale sites zou afnemen worden er dus meer uren dan ooit doorgebracht op goksites. En ondanks de regelgeving wordt het gokkers wel erg aantrekkelijk gemaakt om op die sites te spelen. De welkomstbonussen vliegen je om de oren.





Kamermeerderheid neemt motie aan

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zo'n verbod op gokreclames er komt. Op dit moment mag er tussen 6.00u en 21.00u niet geadverteerd worden op tv en mogen reclames voor gokken zich niet richten op specifieke kwetsbare doelgroepen, waaronder jongeren. Loterijen, die gezien worden als minder risicovolle kansspelen, mogen al vanaf 19.00u adverteren. Dit is natuurlijk anders bij online advertenties, omdat deze altijd zichtbaar blijven. De kans is klein dat gokreclames helemaal in de ban worden gedaan, maar dat er beperkingen worden opgelegd is aannemelijk.