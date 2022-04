​Online gokken bij een van de snelst uitbetalende casino’s

Sinds de wetgeving is aangepast schieten de online casino’s als paddestoelen uit de grond. Even daar Blackjack spelen, ergens anders meedoen aan een bingo en bij dat andere online casino aan een rad draaien en hopen op een goed resultaat. Geweldig entertainment, maar als je snel aan je prijzengeld wil komen, dan moet je weten wat het snelst uitbetalende casino is.



Vergunning

Sinds 2021 is het mogelijk voor casino’s en gokwebsites om een vergunning aan te vragen en legaal gokken te kunnen aanbieden. Dat betekent dat het niet meer illegaal is om te gokken, wanneer je voor websites met vergunning kiest. Ook hebben deze websites het voordeel dat er meer veiligheid is voor de spelers: als je overmatig gokt, dan word je in de gaten gehouden, zodat je er niet te ver in doorslaat en te veel geld verliest. Het moet natuurlijk wel leuk blijven.

Door het coronavirus was het wat minder makkelijk om naar het fysieke casino te gaan, waardoor het een extra welkome verrassing is dat we nu ook in Nederland online kunnen gokken. Hierdoor worden bijvoorbeeld sportpouletjes ineens een stuk interessanter, naast dat je ook in online casino’s terecht kunt voor klassieke spellen zoals BlackJack, Roulette en gokkasten. Eerlijk is eerlijk, die eenarmige bandiet is in het fysieke casino leuker, maar aan de andere kant kun je in een online casino én altijd terecht, én je hoeft je er niet voor aan te kleden.

Snelle uitbetaling

Waar je in een fysiek casino soms even in de rij moet staan om te worden uitbetaald, en zelfs even moet zoeken waar je precies terecht kunt voor je geld, kun je dat online veel makkelijker regelen. De snelle uitbetaling van een online casino kan zelfs een reden zijn om alleen nog maar online te spelen. Ook heb je bij veel casino’s een eigen kassa of portemonnee, waardoor je speelgeld hebt wanneer je inlogt. Je kiest hierin zelf wanneer je je digitale portemonnee wil ophogen of wanneer je wil worden uitbetaald.

Soms is online gokken niet een kwestie van vermaak, maar doe je het omdat je snel wat extra geld nodig hebt. Al is het niet dé manier om geld te verdienen, want winnen is geen garantie. Sommige websites maken het erg moeilijk en omslachtig om het geld überhaupt te laten uitbetalen. Dus als je iets wint is het wel mooi meegenomen dat je dit extraatje dan snel binnen hebt.

Jack’s Casino & Sports

Na online gokken direct uitbetaald worden komt echter wel voor. Jack’s Casino & Sports is een casino met snelle uitbetaling. Hier kun je erop rekenen dat je prijzengeld meestal al binnen 24 uur op je rekening staat, waardoor je je winst meteen kunt gaan vieren. Jack’s is bovendien geen onbekende naam. Het heeft al jaren diverse fysieke casino’s door heel Nederland en sinds november vind je het ook online.

Het naar eigen zeggen snelst uitbetalende casino van Nederland betaalt niet alleen snel uit, maar ook veel. Je moet hiervoor natuurlijk wel eerst zoveel geld winnen, maar de maximum uitbetalingslimiet is 15.000 euro per dag. Er is ook een minimum, namelijk 20 euro per dag. Met het geld in je Jack’s account kun je een breed aanbod van gokspelen doen, maar Jack’s is ook erg bekend geworden voor zijn sportinitiatieven. Als Nederlandse bookmaker kun je er ook terecht voor inzetten op sporten als darts, Formule 1, voetbal en tennis. Niet voor niets heeft het onder andere Rafael van der Vaart en Robert Doornbos als ambassadeurs gekozen.

Iedereen welkom

Jack’s Casino & Sports heeft voor ieder wat wils en is 24/7 (online) geopend. Het fijne is bovendien dat ze speciale Blackjack en Roulette tafels hebben met Nederlandstalige dealers, waardoor je geen taalbarrière hebt en gewoon in je eigen taal kunt spelen. Wel zo vertrouwd. Hierdoor kun je beter ontspannen en hoef je niet eerst alles in je hoofd te vertalen, wat zorgt dat je beter beslissingen kunt nemen. Ook vindt Jack’s het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt, offline en online. Zo zorgt het dat je geen nummertje bent en voorziet het in een veilige omgeving waarbij het gaat om spelen. Het welzijn van de speler staat voorop, want het moet wel een leuk spel blijven.

Ben je 18+ en wil je het een keer proberen? Vanaf 10 euro inleg kun je al online gokken. Je moet dan alleen nog bedenken wat je gaat doen, want er is keuze uit tientallen spellen. Er zijn ook veel grappige themaspellen te vinden, zoals Narcos Mexico, Book of Ra, Sherlock & Moriarty en Thunder Struck. Er is dus altijd wel een spel te vinden dat bij je past. Ben je een spel begonnen en vind je het toch niets? Dan is er altijd wel een ander spel dat je wel leuk zal vinden: de keuze is enorm.

[Fotocredits - Nejron Photo © Adobe Stock]