Lionel Messi scoort nieuw record op Instagram

De post waarin hij vol triomf de wereldbeker in zijn handen houdt en omhoog kijkt, dat is nu de meest gelikete foto op Instagram ooit. Hoeveel likes? Op dit moment 71,2 miljoen. Maar het gros werd in de uren na het posten al gehaald: in een paar uur tijd stond de post al op meer dan 65 miljoen likes.

De Super Bowl heeft vaak de meeste kijkers en die trekt er 114 miljoen, maar dat is echt een enorme uitschieter. Zeker gekeken naar hoeveel gebruikers Instagram uberhaupt heeft, 2 miljard, dan is zoveel likes wel echt heel erg veel. Er zullen in ieder geval bijna geen Fransen hebben geliked: die werden namelijk door Messi en co uitgeschakeld waardoor deze foto kon worden gemaakt. Het was voor het eerst in 36 jaar dat Argentinië de wereldbeker won.

Of je het nu doet door twee keer op de foto te tikken of door het hartje één keer aan te tikken: mensen hebben dus 71,2 miljoen keer getikt. Heel bijzonder, want zo vaak is de foto dus ook bekeken. Een enorm groot bereik en dat toont maar weer aan hoe machtig social media zijn: met een nieuwsuitzending kom je niet zo snel aan zo’n bereik.

Messi in het Guinness Book of World Records

Het was voor Messi een groot succes: hij is ineens een stuk vaker in het Guinness Book of World Records te zien. Naast zijn nieuwe Insta-faam heeft hij namelijk ook de records gebroken voor het spelen van de meeste wereldkampioenschap-wedstrijden, de vaakste ‘Man of the Match’-status in het wereldkampioenschap voetbal, de meeste aanvoerderswedstrijden in de historie van wereldkampioenschappen en de vaakst opduikende mannelijke speler in wereldkampioenschaptoernooien, plus nog de eerste persoon om een goal voor te zetten binnen vijf verschillende wereldkampioenschappen. Oke, sommige records zijn een beetje vergezocht, maar het is toch tof dat er nu een nieuw social mediarecord bij is gekomen.

Maar goed, terug naar het ei, want hoezo was een simpele foto van een ei eerst de recordhouder? Dat kwam omdat dit een protestfoto was om te zorgen dat Kylie Jenner niet meer de recordhouder was. Die was dat namelijk voor het ei in ons leven kwam: 18 miljoen likes kreeg haar foto om aan te kondigen dat baby Stormi er was. Waarom het precies een ei was, dat is niet helemaal bekend. Het zou zijn gestart door de Britse adverteerder Chris Godfrey, om simpelweg zoveel mogelijk likes te krijgen.

Hoe dan ook, het maakt niet meer uit, want het ei is als recordhouder officieel gebroken (en waarschijnlijk in het echt ook al een tijdje). De vraag is nu: wie of wat zal Messi nog kunnen overstijgen op Instagram?