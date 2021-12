De 10 meest gelikete posts op Instagram van 2021

Omdat het einde van het jaar nadert verschijnt ook hier het ene na het andere lijstje #sorrynotsorry. Het is gewoon heerlijk om terug te blikken. Dat blijven we de komende dagen dus gewoon doen en vandaag delen we de meest gelikete posts op Instagram van het afgelopen jaar. Het is niet gek dat de top 10 vol beroemdheden staat. Want jij en ik krijgen niet zomaar miljoenen likes op een foto.

Top 10 foto's met de meeste likes op Instragram van 2021 Het jaar duurt nog een paar dagen, maar we achten de kans klein dat er nog een foto verschijnt die de top 10 haalt. Hier gaan we!

1. Christiano Ronaldo kondigt komst van tweeling aan Meer dan 32 miljoen likes kreeg de foto van voetballer Christiano Ronaldo waarop hij aankondigt een tweeling te verwachten. Zijn vriendin Georgina Rodríguez is zwanger van Christiano.

2. Ariana Grande deelt trouwfoto De teller van deze foto staat op 26,6 miljoen likes. Ariana stapte dit voorjaar in het huwelijksbootje met Dalton Gomez. Tijdens de privé ceremonie waren slechts een paar gasten aanwezig. Gelukkig deelde ze de mooie plaatjes wel met haar volgers op Instagram.

3. Kylie Jenner laat weten dat ze zwanger is Eén ding is zeker: aankondigingen van zwangerschappen doen het goed op Instagram. Kylie kreeg meer dan 24,5 miljoen likes op deze video waarop we zien dat haar zwangerschapstest positief is.

4. Billie Eilish verft haar blond Artiest Billie Eilish heeft een heel eigen stijl en haar meest gelikete post van dit jaar kreeg meer dan 23 miljoen likes. Ze liet de wereld weten dat ze nu blond haar heeft en dat scoort blijkbaar goed. Als je Billie bent dan.

5. Lionel Messi stapt over naar PSG Lionel Messi kreeg meer dan 22 miljoen likes op zijn post waarin hij laat zien welk shirt hij draagt bij zijn nieuwe club Paris Saint Germain. Bijschrift bij de foto: Ik begin aan een nieuwe fase in mijn leven en ik doe het met alle motivatie en het verlangen om elke dag te blijven leren. We zullen werken aan de doelstellingen van PSG.

6. Billie Eilish laat beelden zien van fotoshoot met Vogue De tweede notering in de top 10 van Billie kreeg meer dan 22 miljoen likes. Begrijpen we wel, want wat een prachtige foto van haar fotoshoot met Vogue.

7. Lionel Messi wint Copa América Daar is Lionel Messi weer. De voetballer kreeg 22 miljoen likes op zijn foto waarop we hem de Copa América zien omhelzen. Hij won de cup met het nationale team van Argentinië.

8. Lionel Messi kondigt vertrek bij FC Barcelona aan Ja, de voetballer staat nog een keer in de lijst. Het was ook groot nieuws toen Lionel zijn vertrek bij Barcelona aankondigde. Meer dan 21 miljoen mensen likete de post. Het was geen afscheid zonder slag of stoot: :"Ik had graag op een andere manier weggegaan, al denk ik dat een afscheid nooit iets leuks kan zijn... Ik had hier graag langer gezeten, ik deed alles met dat doel en uiteindelijk is het er niet van gekomen. Ik heb alleen woorden van dankbaarheid voor iedereen die me in zoveel jaren bij de club hebben vergezeld. En voor onze fans, dat ze me al hun liefde gaven en dat ik ze probeerde terug te geven, en ook alles gaf voor dit shirt. Ik ga weg, maar het is geen vaarwel, ik zie je later."

9. Mermaid Montana - zeemeermin van TikTok We kunnen ons voorstellen dat je nooit eerder hebt gehoord van Mermaid Montana. Op TikTok is ze huge en ook op Instagram heeft ze inmiddels bijna een miljoen volgers. Nog veel meer mensen, dik 20 miljoen, likete haar video waarin ze als zeemeermin bezoekers verraste in een dierentuin.

10. Christiano Ronaldo kondigt terugkeer naar Manchester United aan Ook Christiano Ronaldo staat meerdere keren in deze lijst. Hij scoorde meer dan 19 miljoen likes met een post over zijn terugkeer naar Manchester United. Overigens heeft de voetballer nog steeds de meeste volgers op Instagram: 382 miljoen!