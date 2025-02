Het hele seizoen Formule 1 is dit jaar weer gewoon op televisie

Formule 1 is nu al een paar jaar in handen van Viaplay, de streamingdienst uit Scandinavie. Hierdoor kon je het alleen kijken met een abonnement op de streamingdienst, maar binnenkort is het ook weer op televisie te zien. Op het kanaal Viaplay+, een zender die alleen via Odido en Delta wordt aangeboden.

Formule 1 op Viaplay

Vanaf volgende maand start de Formule 1 weer en je kunt het vanaf 14 maart allemaal bekijken op de streamingdienst Viaplay en het kanaal Viaplay+ via Odido en Delta. Je kunt dat vinden op zender 13 of 22, afhankelijk van de aanbieder die je gebruikt. Heb je daar alsnog een abonnement op de streamingdienst voor nodig? Ja. Heb je dat niet, dan kun je Viaplay wel in je pakket verwachten, maar heb je alleen het gewone Viaplay-kanaal waarop de samenvattingen van alle Formule 1-races te zien zijn, aan elkaar gepraat door Rob Kamphues. Dat is gratis.