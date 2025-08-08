HBO Max pakt het delen van wachtwoorden nu strenger aan

Netflix maakt het mensen al veel langer erg moeilijk om wachtwoorden te delen, maar HBO Max gaat daar nu ook achteraan. Het was al niet toegestaan om accounts met anderen te delen, maar dat zag HBO door de vingers. Vanaf september niet meer.

HBO Max-account delen

Het is natuurlijk ideaal: jij betaalt het abonnement op de streamingdienst, maakt binnen jouw inlog meerdere accounts aan en zegt tegen je vrienden: als je elke maand twee biertjes voor me koopt in de voetbalkantine, dan kun jij van mijn HBO Max-account gebruikmaken. Jarenlang kon dat ook gewoon. Hoewel streamingdiensten er nooit reclame voor maken, werd het door veel streamingdiensten gedoogd.

HBO wil harder optreden tegen het delen van accounts, maar hoe? Het zegt dat het waarschuwingen aan de dienst wil toevoegen die maar moeilijk wegklikbaar zijn. Misschien zelfs helemaal niet wegklikbaar zijn… Klinkt gemeen, maar tegelijkertijd heeft HBO Max wel al in maart 2024 gezegd dat het het delen van accounts aan banden wilde leggen. Vanaf dat moment wist je dus elke keer dat je op je account inlogde, dat er iets kon gaan komen wat je misschien niet wilde zien (tenzij het jouw eigen account is natuurlijk). In 2025 althans, want HBO had gezegd dat het in 2025 zou gaan gebeuren.