HBO Max pakt het delen van wachtwoorden nu strenger aan

Netflix maakt het mensen al veel langer erg moeilijk om wachtwoorden te delen, maar HBO Max gaat daar nu ook achteraan. Het was al niet toegestaan om accounts met anderen te delen, maar dat zag HBO door de vingers. Vanaf september niet meer.
Het is natuurlijk ideaal: jij betaalt het abonnement op de streamingdienst, maakt binnen jouw inlog meerdere accounts aan en zegt tegen je vrienden: als je elke maand twee biertjes voor me koopt in de voetbalkantine, dan kun jij van mijn HBO Max-account gebruikmaken. Jarenlang kon dat ook gewoon. Hoewel streamingdiensten er nooit reclame voor maken, werd het door veel streamingdiensten gedoogd.
HBO wil harder optreden tegen het delen van accounts, maar hoe? Het zegt dat het waarschuwingen aan de dienst wil toevoegen die maar moeilijk wegklikbaar zijn. Misschien zelfs helemaal niet wegklikbaar zijn… Klinkt gemeen, maar tegelijkertijd heeft HBO Max wel al in maart 2024 gezegd dat het het delen van accounts aan banden wilde leggen. Vanaf dat moment wist je dus elke keer dat je op je account inlogde, dat er iets kon gaan komen wat je misschien niet wilde zien (tenzij het jouw eigen account is natuurlijk). In 2025 althans, want HBO had gezegd dat het in 2025 zou gaan gebeuren.
Lang bleef het stil, ook toen het nieuwe jaar was aangebroken, maar dat gaat nu dus veranderen. We hebben dus in principe 1,5 jaar lang ‘gratis’ kunnen doordelen. Er komt af en toe wel een melding in beeld, maar die kun je nu nog makkelijk weghalen. Vanaf september niet meer. Hoe de streamingdienst straks precies weet wie als accounteigenaar inlogt en wie niet, dat is nog niet duidelijk. In eerste instantie krijg je in september dus al wat stevigere berichten te zien en in 2026 komt er echt een einde aan het delen, zegt HBO Max.
HBO Max heeft vrij veel hitseries teweeg gebracht. The Pitt bijvoorbeeld, waarin je een 15-uurs dienst volgt in een ziekenhuis.Maar ook het tweede seizoen van The Last of Us en het derde seizoen van The White Lotus deden het dit jaar erg goed. Op de redactie hebben we ook grote fans rondlopen van Hacks, over twee comedians, al is er ook boosheid: waarom werd Duster van J.J. Abrams al na een seizoen gecanceld? In ieder geval komt binnenkort het nieuwe seizoen van Peacemaker, dus dan kunnen we vast wel weer lachen.