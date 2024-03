HBO Max krijgt op 17 juni ook Discovery+: kortingsactie blijft

In ieder geval is er goed nieuws voor de mensen die blij waren dat ze bij het livegaan van HBO Max een paar jaar geleden de 50% korting ‘voor de rest van je leven’ hebben gekozen, want hoewel het bedrijf technisch gezien toch een net even andere entiteit is geworden nu Discovery zich bij Warner Bros. heeft gevoegd, houdt HBO Max de korting toch in ere. Dat betekent dat als jij destijds hebt gekozen voor de korting, je deze gewoon aanhoudt in de nieuwe situatie vanaf 17 juni.

HBO Max wordt vanaf 17 juni samengevoegd met Discovery+. Dat is elders al gebeurd, maar onder andere in Nederland nog niet. In andere landen heet het ook Max, maar dat schijnt door onze eigen Omroep Max niet te kunnen.

Warner Bros. Disovery

HBO Max stuurde zijn klanten vandaag een mail waarin het zegt dat het zelf de verhuizing van jouw account regelt en dat het later met meer informatie komt. Het is nog onduidelijk hoe dat overzetten precies in zijn werk gaat, maar aangezien HBO Max dat zelf doet is dat ook minder relevant. Wel is het goed om te weten op welk abonnement je dan komt te zitten en wat de kosten hiervan zijn. Dat de prijs 50 procent is, dat is fantastisch, maar als de prijs dubbel zoveel wordt, dan is dat toch minder.

Wat de prijs wordt is op dit moment onbekend. In ieder geval belooft HBO in zijn mailtje ‘verbeterde functies, meer content en een breder aanbod aan genres, wat toch wel impliceert dat er een prijsverhoging aankomt voor al dat extra’s. In ieder geval heb je straks toegang tot Discovery- en Eurosport-content. Denk: Olympische Spelen. Die is inbegrepen, voor UFC, Grand Slam, Tour de France, 24 uur van Le Mans heb je de Eurosport-add-on nodig en die kost wel geld. Ook komt er een abonnement met reclames en een variant voor 4K en Dolby Atmos. Dat zijn veel meer abonnementsvormen, geen wonder dus dat HBO Max je op een bepaald nieuw abonnement moet gaan zetten en nog prijzen bekend moet maken.