Tweede seizoen ​House of the Dragon zie je vanaf 17 juni

Het achtdelige tweede seizoen van House of the Dragon gaat op 17 juni a.s. in première op HBO Max.

Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO Drama Series & Films, introduceerde vandaag HBO's allereerste "duellerende" trailers op Series Mania in Lille, Frankrijk.

War is coming

Westeros staat op de rand van een bloedige burgeroorlog waarbij de Green en Black Councils vechten voor enerzijds koning Aegon en anderszijds koningin Rhaenyra. Omdat beide partijen geloven recht te hebben op de Iron Throne, weerspiegelen de groen- en zwarte-trailers die twee perspectieven.

In seizoen 2 splitst het rijk in tweeën en ‘All Must Choose’. Twee kanten. Één oorlog. Aan welke kant sta jij?