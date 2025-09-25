25.09.2025
Glinda en Elphaba vechten in de nieuwe Wicked: For Good-trailer

By: Laura Jenny

Het is bijna tijd voor het tweede deel van de populaire film Wicked en de trailer belooft… nou ja, eigenlijk weinig goeds. Hoe goed de ‘wicked witch’ ook is, ze vecht met haar vriendin in de nieuwe trailer van de prent. 

Wicked: For Good

De dames, gespeeld door Ariana Grande en Cynthia Erivo, laat de dames naar de donkerste plekjes van de ziel gaan. Regisseur Jon M. Chu heeft natuurlijk in het eerste deel vooral de musical gevolgd waarop deze film gebaseerd is: zou hij dat in het tweede deel ook don? In ieder geval komen er wat heel bekende gezichten voorbij in deze nieuwe Wicked: For Good-trailer

In 3 minuten lang worden we getrakteerd op een glimps van alles wat er in dat tweede deel staat te wachten. Een huwelijk met Fiyero (Jonathan Bailey) en Glinda, Dorothy die samen met Tin Man, Scarecrow en Lion op de gele weg lopen en een groene heks die nog altijd op de vlucht is. En ja, die vliegende aapjes die mevrouw Morrible (Michelle Yeoh) en de Wizard of Oz (Jeff Goldblum) op haar af hebben gestuurd, zijn er ook nog steeds. 

21 november weet je hoe het verder gaat, want dan verschijnt Wicked: For Good in de bioscoop.

