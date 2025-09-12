Gelukkig, de Tron: Ares-trailer eert zijn wortels

Disney heeft een slimme zet gedaan, want het heeft besloten om de fans van Tron tegemoet te komen in de nieuwe trailer van de aankomende film Tron: Ares. Na een paar trailers die vooral heel futuristisch waren, grijpt het nu terug op de Tron van weleer: het is immers een filmfranchise die teruggaat naar 1982.

Tron: Ares

De trailers die we tot nu toe hebben gezien van Tron: Ares zien er tof uit, maar er zijn veel mensen met twijfels over deze film. Dat komt onder andere door de reputatie van Jared Leto, die wel een Oscar op zak heeft, maar niet elke rol op even fenomenale wijze speelt, naast dat er ook naar zijn persoon toe wat zaken spelen die mensen afkeuren. Daarnaast zijn mensen bang dat de film zoveel om visuele effecten draait, dat het wat zielloos wordt. Verder keren veel mensen van de cast van Tron: Legacy niet terug, zoals Olivia Wilde en Garrett Hedlund.

Toch gaat Tron blijkbaar wel degelijk terug naar zijn ‘legacy’, maar dan naar de film ervoor: de film uit 1982 waarin Kevin Flynn in de game werd gezogen. Flynn, gespeeld door Jeff Bridges, is ook in Ares te zien. We zagen in eerdere trailers niet enorm veel van hem, maar in deze nieuwe trailer wordt eindelijk wat meer connectie gezocht met in ieder geval de eerste film. Omdat, zo wordt gesteld in deze trailer: De werelden meer connecties hebben dan je misschien denkt.