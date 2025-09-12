Gelukkig, de Tron: Ares-trailer eert zijn wortels

Disney heeft een slimme zet gedaan, want het heeft besloten om de fans van Tron tegemoet te komen in de nieuwe trailer van de aankomende film Tron: Ares. Na een paar trailers die vooral heel futuristisch waren, grijpt het nu terug op de Tron van weleer: het is immers een filmfranchise die teruggaat naar 1982.
De trailers die we tot nu toe hebben gezien van Tron: Ares zien er tof uit, maar er zijn veel mensen met twijfels over deze film. Dat komt onder andere door de reputatie van Jared Leto, die wel een Oscar op zak heeft, maar niet elke rol op even fenomenale wijze speelt, naast dat er ook naar zijn persoon toe wat zaken spelen die mensen afkeuren. Daarnaast zijn mensen bang dat de film zoveel om visuele effecten draait, dat het wat zielloos wordt. Verder keren veel mensen van de cast van Tron: Legacy niet terug, zoals Olivia Wilde en Garrett Hedlund.
Toch gaat Tron blijkbaar wel degelijk terug naar zijn ‘legacy’, maar dan naar de film ervoor: de film uit 1982 waarin Kevin Flynn in de game werd gezogen. Flynn, gespeeld door Jeff Bridges, is ook in Ares te zien. We zagen in eerdere trailers niet enorm veel van hem, maar in deze nieuwe trailer wordt eindelijk wat meer connectie gezocht met in ieder geval de eerste film. Omdat, zo wordt gesteld in deze trailer: De werelden meer connecties hebben dan je misschien denkt.
Het grote verschil met de nieuwe Tron is dat het zich juist niet afspeelt in de gamewereld: de AI uit de game gaat naar de echte wereld. En die AI zorgt er onder andere voor dat een politiewagen in tweeën wordt gehakt: het blijft een tof beeld. Het heeft bovendien een interessante geschiedenis.
Disney wilde in 2010 al dat er een derde film kwam in de franchise, die voortborduurde op waar Legacy stopte. De avonturen van Sam, de zoon van Fynn, en Quorra zouden worden blijven gevolgd, maar in 2015 werd het project geannuleerd. In 2020 werd het weer opgepakt, maar dan werd het geen Legacy-vervolg meer. Het interessante is dat die AI, Ares, al in eerdere versies van het script voorbij kwam en daarop is men dus wel doorgegaan.
De film wordt geregisseerd door Joachim Rønning en de omschrijving luidt: “Tron: Ares volgt een hoogst geavanceerd Programma, Ares, dat vanuit de digitale wereld naar de echte wereld wordt gestuurd op een gevaarlijke missie, waarmee het de eerste ontmoeting van de mensheid met A.I.-wezens markeert.” Nine Inch Nails is verantwoordelijk voor de soundtrack.
We zijn benieuwd of deze trailer de sceptici kan overtuigen om de film te gaan bekijken. Maar voor sommigen zal gelden dat sowieso nieuwe muziek van Nine Inch Nails dat al zal doen. Tron: Ares verschijnt op 10 oktober 2025 in de bioscoop.