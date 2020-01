Gaat Jinek het winnen van Netflix

Het is dat wat niemand weet. Jinek versus Netflix, een stomme vergelijking of is het juist dat wat we niet mogen weten, en Netflix misschien wel de grootste concurrent is van iedere talkshow. Duidelijk is dat de late night talkshows een onderwerp zijn geworden. Humberto werd om welke reden dan ook af geserveerd, Beau mocht het proberen, Pauw leek nergens last van te hebben, Wilfred en Hélène Hendriks, zakten ver door de ondergrens en dan is er Eva Jinek nog. Is zij de koningin en maakt het geen mallemoer uit op welke zender zij zit. Jinek is Jinek, snel, direct en kwetsbaar. Haar x-factor is gewoon hoger dan die van de ‘concurrentie’.



Maar even terug naar de vraag of Jinek het wint van Netflix. Er worden geen cijfers bekend gemaakt over hoeveel mensen er zijn afgestemd op de meest populaire betaalzender in Nederland (en waar nog meer op de wereld). En dan vooral later op de avond. De populariteit van betaalzenders snoept kijkers af van iedere zender in Nederland. We Netflixen en bingen er nu eenmaal op los. Kijkcijfers zijn er niet, net als je niet mag weten wat op dit moment de meest bekeken series zijn. Maar als gisterenavond tegelijkertijd met Jinek het vierde seizoen van de Spaanse hitserie La Casa de Papel was geprogrammeerd, zou dit wel degelijk van invloed zou zijn geweest op de kijkcijfers van Jinek.



Het is te makkelijk om te roepen dat dat nergens op gebaseerd is maar iedereen kan zijn meting doen door te vragen: Waar keek jij gisterenavond naar later op de avond? Vier streepjes zijn voldoende: nergens naar, Netflix, Jinek, iets anders. Het aantal streepjes bij Netflix blijft het meest boeiend omdat de betaalzender waarschijnlijk de enige echte concurrent is van La Jinek.

Jinek de eerste aflevering

Gisterenavond was het duidelijk warm draaien, en spannend. Hoe is de eerste show en zijn er genoeg boeiende gasten. Ongetwijfeld zal Eva vanochtend uitkijken naar de kijkcijfers. Het is een fenomeen die cijfers. Alles is waarschijnlijk al geroepen op social media. Die tafel was veel te vol, Carlo Boszhard was een complete mismatch maar misschien was hij wel het wisselgeld voor een reclameloze uitzending. Martijn de Koning is niet leuk, zijn show was niet leuk dus was het ook niet leuk voor hem om hier te zitten. En daar is allemaal niets nieuws aan. Eva Jinek was als vanouds.



De eerste uitzending zal geen maatstaf zijn. Volgende week is het veel spannender, dan begint ook de concurrentie op de publieke omroep die ongetwijfeld zal worden geplugd door programma’s als DWDD.

Dat wat niemand weet, het aantal kijkers naar Netflix heeft geen podium op TV. Hier zijn het blogs, websites, facebook groepen, Twitter (sociale media) en de zender zelf die je persoonlijke kijkgedrag analyseert en adviezen geeft met kijktips. Jinek heeft geen concurrentie, Pauw is gone, en alles wat daarna komt heeft het nakijken. Jinek heeft echt meer concurrentie van Netflix maar goed dat is slechts een aanname omdat niemand het weet, of toch.

Photo credits William Rutten/RTL