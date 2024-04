Formule 1 gaat verhuizen: maar niet definitief

Het gonst van de geruchten over de uitzendrechten van de Formule 1: er wordt gezegd dat die eer straks aan Ziggo is, maar dat is nog niet definitief. Wel is er een kleine verhuizing: de Formule 1-uitzendingen zijn straks niet alleen maar te volgen op F1 TV en Viaplay. Talpa heeft een deal gemaakt met Viaplay, waardoor je de race aanstaand weekend op de zender SBS9 kunt zien. Er schuilt wel een addertje onder het gras: je bekijkt het met 6 uur vertraging. Dat wordt dus even je telefoon een halve dag afzweren.

De Formule 1 keert in 2025 terug bij Ziggo. De enige partij die nog over is na het hoogste bod, de andere partijen zijn afgehaakt. #F1 #Ziggo #Viaplay https://t.co/MT5i2vvep1

Uiteraard blijft het live op Viaplay te zien, maar ook de wedstrijden van de Professional Darts Corporation (PDC) en de voetballerij uit de Engelse Premier League en Bundesliga krijgen hun debuut op SBS9. 11 april om 20:00 uur is de voetbalwedstrijd Birmingham te bekijken en 18 april om 20:00 uur die van Rotterdam (beide Premier League). Engels voetbal is er ook, namelijk 6 april om 16:00 uur Fulham tegen Newcastle en 8 april 20:30 uur Tottenham Hotspur tegen Nottingham Forest. Deze wedstrijden worden gevolgd door Manchester City tegen Luton Town op 13 april om 15:#0 uur en Chelsea tegen Everton op 15 april om 20:30 uur.

Bovendien gaat het ook maar om één race die op deze manier ‘gratis’ wordt aangeboden. Echter houdt de deal wel meer in dan alleen maar die ene race: er volgen dit seizoen meerdere races die op SBS9 (dat speciaal voor de gelegenheid Viaplay TV gaat heten) worden uitgezonden. Echter wordt dat pas later bekendgemaakt. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met het feit dat de deal niet alleen Formule 1 behelst: ook andere sporten waarvoor Viaplay inmiddels al enige tijd de uitzendrechten heeft krijgen zo’n mini-verhuizing naar SBS9.

Ook darts en voetbal

In ieder geval kunnen de twee tv-bedrijven eerst even kijken hoe het dit weekend gaat met de uitzending van de Formule 1-race in Japan. En niet alleen de race op zondag, maar ook de training en kwalificatie op vrijdag en zaterdag. Het zou wel alleen de race zijn die 6 uur later wordt uitgezonden: namelijk om 13:00 uur op zondag. Scheelt je om 07:00 uur te hoeven klaarzitten, al zal je dus wel moeten zorgen dat je in die tussentijd geen nieuws hoort of social media bekijkt.

Formule 1 weer als vanouds op een gewone tv-zender. Goed nieuws dus voor Formule 1-fans die een televisie-abonnement hebben. Misschien wel wat minder voor Viaplay-abonnees, die weliswaar live kunnen kijken, maar hiervoor ook maar liefst 15,99 euro per maand kwijt zijn aan de streamingdienst. Eind mei is dat zelfs nog meer: 17,99 euro. Aan de andere kant: we verwachten niet dat dit nu voor elke wedstrijd geldt, dus misschien is het niet verstandig om je abonnement meteen op te zeggen.