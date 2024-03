Fans van Taylor Swift zorgen voor aardbeving

De Eras-tour van Taylor Swift staat nu op Disney+ en dat is een bijzonder concert. Niet zozeer omdat Swift nou zo bijzonder is, want deze Person of the Year is vooral een popzangeres, maar wel eentje die veel mensen raakt. Zodanig dat er aardbevingen worden waargenomen tijdens haar concerten.

Eras tour van Taylor Swift

In augustus 2023 heeft het concert van Swift in SoFi-stadion ervoor gezorgd dat 70.000 mensen in Los Angeles de tijd van hun leven hadden, maar ook dat ze zo enthousiast waren dat ze de grond lieten trillen.

Eerder werd al bedacht dat muzikale ritmes en de geluidssystemen zorgen voor ‘harmonische trillingen’, maar in t geval van de popzangeres waren het de springende, dansende fans die hiervoor zorgden. Er werd een aardbeving vastgesteld van 2,3 op de schaal van Richter.

Caltech deed het onderzoek en kwam tot de conclusie dat het niet de beat was, maar de menigte die voor die trillingen in de aarde zorgden. Het is zelfs per nummer te beoordelen: zo blijkt Shake It Off flinke impact te maken. Geen wonder, want het is niet alleen een dansnummer, het is ook waarschijnlijk een van de bekendste nummers.