​Live muziek doet meer met je dan Spotify

Niet iedereen geniet van concerten: de drukte, de muziek die ineens een stuk rauwer klinkt en dan ook nog de dure tickets… Aan de andere kant zijn er ook mensen die het juist een feestje vinden: de energie, de gezelligheid, de artiest in het echt zien en dat ook nog met leuke mensen. Die laatste categorie blijkt het wetenschappelijk gezien beter te doen dan de mensen die concerten liever mijden: live muziek schijnt veel meer met je te doen. Het is zelfs een emotionele ervaring te noemen.

Opname versus live

Zelfs het luisteren naar een muziekopname kan al een emotioneel proces op gang brengen in het brein. Het schijnt zelfs onze verbeelding te motiveren lekker aan de slag te gaan. Onderzoekers van de universiteit van Zürich gaan een stapje verder: zij onderzochten of dat effect met live concerten nog veel heviger is. En zij deden een interessante ontdekking. De activiteit in de amygdala was veel groter bij de live muziek dan bij de opgenomen muziek. Dat is dus het deel dat verbanden legt tussen zintuiglijke informatie en gevoel.

Het onderzoek werd gedaan met twee pianisten die een geluidsopname maakten van stukken die zowel positieve als negatieve emoties oproepen. 27 proefpersonen in een MRI-scanner kregen het te horen. Daarna kregen diezelfde personen het in die MRI-scanner live te horen van de pianisten en dat was bijzonder. De activiteit in hun amygdala veranderde flink. De pianisten zagen de scans live en werd opgedragen om te zorgen dat die veranderingen nog heviger zouden worden.