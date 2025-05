Eurovisie Songfestival 2025: dit zijn de acts en de leukste social posts

De sauna van Zweden

Er zit een soort lokroep in, er zitten mannen met houthakkershemden in: Finland neemt je even helemaal mee naar de Zweedse bossen in een gek nummer over de sauna. Er wordt zelfs ter plekke een sauna gebouwd. Waarin de mannen wel gekleed gaan zitten: gelukkig. En toch moeten we toegeven, het is best catchy, al klinkt het wel als een mama appelsap: ‘ga maar de was doen.’