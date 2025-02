Alles wat je moet weten over Eurovisie Songfestival 2025

Wanneer is het Eurovisie Songfestival 2025?

Het Eurovisie Songfestival 2025 vindt plaats in Basel, Zwitserland en wel van 13 tot 17 mei. Om precies te zijn is de eerste halve finale op 13 mei, de tweede op 15 mei met dan de finale op 17 mei. Zwitserland mag het voor de derde keer organiseren, maar die twee keren zijn wel lang geleden: in 1956 en 1989 was dat voor het laatst. Ditmaal strijken we neer in de St. Jakobshalle. Volgens de EBU, de organisator van het evenement, is er wel wat veranderd sinds Zweden vorig jaar. Er is een nieuwe directeur en er worden betere veiligheidsvoorzieningen en regels opgesteld.

De concurrentie

Dit zijn de concurrerende nummers:

Ronde 1

Albanie – Shkodra Elektronike – Zjerm

Azerbeidzjan – Mamagama – Run with u

Belgie – Red Sebastian – Strobe lights

Cyprus – Theo Evan – nog onbekend

Estland – Tommy Cash – Espresso Macciato

IJsland – Vaeb – Roa

Kroatië – nog onbekend – nog onbekend

Noorwegen – Kyle Alessandro – Lighter

Oekraine – Ziferblat – Bird of pray

Polen – Justyna Steckowska – Gaja

Portugal – nog onbekend – nog onbekend

San Marino – nog onbekend – nog onbekend

Slovenie – Klemen – How much time do we have left

Zweden – nog onbekend – nog onbekend

Ronde 2

Armenie – PARG – Survivor

Australie – Go-Jo – Milkshake man

Denemarken – nog onbekend – nog onbekend

Finland – Erika Vikman – Ich komme

Georgie – nog onbekend

Griekenland – Klavdia – Asteromata

Ierland – EMMY – Laika party

Israel – uval Raphael – nog onbekend

Letland – Tautumeitas – Bur man laimi

Litouwen – Katarsis – Tavo akys

Luxemburg – Laura Thorn – La poupee monte le son

Malta – Miriana Conte – Kant

Montenegro – Nina Zizic – Dobrodosli

Oostenrijk – JJ – Wasted love

Servie – nog onbekend – nog onbekend

Tsjechie – ADONXS – Kiss kiss goodbye

Finale

Duitsland – nog onbekend – nog onbekend

Frankrijk – Louane – nog onbekend

Italie – Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Spanje – Melody- Esa diva

Verenigd Koninkrijk – Remember Monday – nog onbekend

Zwitserland – nog onbekend – nog onbekend

Moldavië heeft zich teruggetrokken en Montenegro keert na 2 jaar terug (met een artiest die we ook al eerder hebben gezien: Nina Zizic). Ook Polen heeft een terugkerende artiest met Justyna Steczkowska. Tommy Cash is controversieel: Italianen zijn niet blij met hoe hun landdoor deze man wordt ‘platgeslagen’. Hij is wel dikke vrienden met Joost Klein.